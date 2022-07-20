403 ملايين درهم أرباح "الجرافات البحرية" النصفية

أبوظبي (الاتحاد)

حققت شركة الجرافات البحرية الوطنية، قفزة في صافي أرباحها بنسبة بلغت 74,4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 403 ملايين درهم مقارنةً بصافي أرباحها البالغ 231 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الجغرافي وتوسيع نطاق أعمال المجموعة، وإنجاز المزيد من المشاريع.

كما حققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 8,5 في المائة، لتصل إلى 3,546 مليون درهم مقارنةً بإيرادات النصف الأول 2021 والبالغة 3,269 مليون درهم.

وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 13.32 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3 في المائة عن إجمالي أصولها البالغ 12.92 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

واستمرت أعمال المجموعة بالنمو والتوسع خلال النصف الأول، مع تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع استراتيجية رئيسية قيد التنفيذ تشمل أعمال حقلي حيل وغشا لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، والاتفاقيات طويلة الأجل مع أرامكو السعودية، ومشروع قطار الاتحاد.

وعززت المجموعة مكانتها وواصلت توسعاتها الخارجية، ما رفع نسبة الإيرادات المتحققة من المشاريع خارج الدولة لتشكل 42% من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول 2022.

وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: "تمكنّا من مواصلة تحقيق نتائج ونسب نمو متميزة في الأرباح والإيرادات، الأمر الذي يدل على نجاح توسعنا الاستراتيجي سواء على صعيد مجالات الأعمال الجديدة أو النطاق الجغرافي، فضلاً عن كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، ضمن محفظتنا المتنوعة سريعة النمو.

وأضاف : "سنواصل العمل على تعزيز مكانة المجموعة إقليمياً وعالمياً، والتي تعد ضمن المجموعات الأسرع نمواً في العالم في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء، في إطار التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، لتكون الصناعة الوطنية حاضرة بأعلى مستويات التنافسية، ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة".

من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «نحرص على تحقيق مستويات صحية وجيدة من النمو، وإنجاز المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والإتقان، لترسيخ مكانة المجموعة الريادية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية.. ونتطلع إلى المضي في استراتيجية التوسع، ودخول مجالات جديدة وأسواق جديدة". و تركز المجموعة من خلال استراتيجيتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف، وإدارة سلسلة التوريد، وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات».

وتمتلك المجموعة عدداً من المشاريع المرتقبة في جنوب شرق آسيا، وجنوب آسيا وأوروبا، ما يبرز ثقة القطاع بكفاءاتها.. كما تنسجم عمليات المجموعة مع أرقى معايير الصحة والسلامة والبيئة في ظل سعيها إلى تعزيز قدراتها لدعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة لاسيما مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ عام 2023.

كما طورت الشركة قدرات استثنائية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء في قطاع الطاقة، من أجل أعمال التشييد البري والبحري وصيانة مرافق النفط والغاز.. وقد وسعت عملياتها في مجال المقاولات البحرية من خلال التوسع الهائل في مشاريع بناء وصيانة الموانئ والقنوات المائية والهياكل القريبة من المياه.

وتعمل المجموعة أيضا على تعزيز خدماتها البحرية المتخصصة من خلال الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية بالإضافة إلى إجراء اختبارات شروط البناء والصيانة.