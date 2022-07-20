مطارات دبي تطلق مركز اتصال للارتقاء بخدمات العملاء

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة مطارات دبي عن إطلاق مركز اتصال يتيح لجميع المسافرين عبر مطار دبي الدولي/ DXB /إمكانية التواصل مع ممثلي خدمة العملاء ذوي الخبرة العالية للرد على جميع الاستفسارات في أي وقت ومن أي مكان.

ويعتمد مركز الاتصال الجديد على أحدث التقنيات عالمياً والتي توفر خدمات الدعم للمسافرين، من خلال تقنيات الدردشة المباشرة عبر الإنترنت والهاتف والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم قريباً إتاحة خاصية التواصل من خلال تطبيق واتساب للأعمال، الأمر الذي يتيح توسيع نطاق الدعم للمسافرين وتسهيل تواصلهم مع ممثلي خدمة العملاء. وقامت مؤسسة مطارات دبي باختبار كفاءة وفعالية الخدمة المتكاملة ضمن فترة تجريبية في وقت سابق من هذا العام، لضمان أعلى معايير الراحة والسهولة وتوفير خدمة متميزة للمسافرين.

ويتضمن مركز الاتصال دعماً ثنائي اللغة لإدارة تفاعلات العملاء في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى تحديث البيانات بصورة واضحة ومتناسقة عبر جميع القنوات، حيث من الممكن التحقق التلقائي من حالة الرحلة دون الحاجة إلى التحدث مع ممثلي خدمة العملاء.

كما تتوفر خاصية التوجيه الآلي إلى جميع الشركاء الرئيسيين، بما يشمل «طيران الإمارات» و«دناتا» والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي وجمارك دبي وهيئة الطرق والمواصلات.

ومن جانبه، قال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: إن مركز اتصال خدمة العملاء الجديد يعكس الجهود والمساعي المتواصلة لمؤسسة مطارات دبي للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB/ / وإدخال التحسينات المستمرة التي تضفي طابعاً مميزاً للتفاعل والتواصل مع المسافرين خلال رحلتهم معنا، حيث نلتزم دائماً بتقديم أعلى معايير الخدمة وتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة وسريعة وممتعة.»