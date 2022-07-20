30 % نمو أرباح «أبوظبي الإسلامي» في النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تحقيق نمو بنسبة 30% على أساس سنوي في صافي أرباحه، والتي بلغت 1.4 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع 1.1 مليار درهم إماراتي خلال الفترة نفسها من عام 2021. وجاءت هذه النتائج مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات، ومواصلة تحسين قاعدة التكاليف وتخفيض مخصصات خسائر التمويل والاستثمار.

وسجلت إيرادات المصرف في النصف الأول من عام 2022 نمواً بنسبة 7% لتبلغ 2.838 مليون درهم إماراتي مقابل 2.644 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من العام الماضي، نتيجةً لزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بواقع 11% على أساس سنوي ليبلغ 1.169 مليون درهم إماراتي مدفوعاً بزيادة الرسوم والعمولات بنسبة 26%، والدخل من التمويلات بمقدار 5% ليبلغ 1.669 مليون درهم إماراتي بفضل نمو تمويل العملاء.

وساهم التطبيق الناجح لعمليات ضبط التكاليف والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 0.2% على أساس سنوي لتبلغ 1.160 مليون درهم إماراتي، ما أدى إلى تحسّن معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 3.1 نقطة مئوية ليسجل 40.9%.

وانخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 38% على أساس سنوي لتبلغ 227 مليون درهم إماراتي، ما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام. وتزامن هذا الانخفاض مع تحسن تغطية الأصول غير المنتجة (بما فيها الضمانات) بواقع 8.5 نقطة مئوية لتبلغ 123.7%.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 142 مليار درهم إماراتي نتيجة لنمو إجمالي التمويل بواقع 10%، ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 30%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 115 مليار درهم إماراتي بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.8% ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 18.0%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 85.1% والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 17.4%.