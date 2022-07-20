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اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين

اليورو عند أعلى مستوياته في أسبوعين
20 يوليو 2022 16:03

لندن (رويترز) 
استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الأربعاء، وسط توقعات برفع المركزي الأوروبي الفائدة بأكثر من المتوقع هذا الأسبوع، وبعد تقرير نشرته رويترز عن استئناف ضخ الغاز من خط أنابيب روسي رئيسي في موعده بعد استكمال أعمال صيانة.والحدثان، اجتماع البنك المركزي الأوروبي واستئناف تشغيل خط أنابيب نورد ستريم1، مقرران غداً الخميس مما أثار حالة ترقب في السوق.
لكن اليورو استفاد من أنباء عن أن المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة بخمسين نقطة أساس، بدلاً من 25 كما تردد من قبل.
وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.02730 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو، قبل أن يتراجع عن هذا المستوى.
كما زاد 0.25 بالمئة أمام الجنيه الإسترليني إلى 85.4 بنس.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية عند 106.6.
ومن المتوقع أن يتمسك بنك اليابان المركزي بسياسته فيما يتعلق بأسعار الفائدة وسجل الين 138.2 مقابل الدولار، غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 24 عاماً.

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