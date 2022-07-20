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الذهب يتراجع وسط مخاوف رفع الفائدة

الذهب يتراجع وسط مخاوف رفع الفائدة
20 يوليو 2022 15:48

لندن (رويترز) 

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 انخفض الذهب اليوم الأربعاء؛ إذ بددت المخاوف من تشديد السياسة النقدية وزيادة العائد على سندات الخزانة الارتياح الناجم عن تراجع الدولار.وبحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1706.85 دولار للأوقية (الأونصة). كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1706 دولارات للأوقية.
وتراجع الدولار لرابع جلسة على التوالي وإن ظل في مستويات مرتفعة، مما يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يدرسون رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر من المتوقع، في اجتماعهم غداً الخميس، لاحتواء ارتفاع التضخم لمستويات قياسية.
واستقر العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد جلستين من المكاسب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى لم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية وظلت عند 18.74 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 874.61 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1884.66 دولار للأوقية.

الذهب
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