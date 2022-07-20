25 % ارتفاع أرباح «الشارقة الإسلامي»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 25%، حيث بلغت 361.9 مليون درهم عن الستة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 289.5 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 497.2 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 417.3 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدره 19.1% .

بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 9.2% ما يعادل ارتفاعاً قدره 49.3 مليون درهم ليبلغ 587.3 مليون درهم فترة ستة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 538.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

فيما ارتفعت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 23.5% لتصل إلى 184.1 مليون درهم مقارنة بـ 149.0 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 274.3 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 269.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2021، بارتفاع هامشي وقدره 4.5 مليون درهم مع تحسن نسبة المصاريف الدخل لتصل إلى 35.6%.