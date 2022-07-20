الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

فتح باب تلقي عروض تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة

فتح باب تلقي عروض تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة
20 يوليو 2022 15:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، عن إصدار طلب تقديم العروض للشركات والائتلافات التي أبدت اهتمامها بتطوير مشروع محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة وفقاً لنموذج المنتج المستقل.

وسيتم تطوير المحطة الجديدة على مقربة من مطمرة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتصل طاقتها الإنتاجية لمعالجة النفايات إلى 900 ألف طن من النفايات سنوياً، ما يكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 52.500 منزل في دولة الإمارات، الأمر الذي يجعلها واحدة من أكبر محطات تحويل النفايات إلى طاقة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.1 مليون طن سنوياً، ما يعادل إزالة أكثر من 240 ألف سيارة من الطريق.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «لقد استقطب هذا المشروع الاستراتيجي مستوى عالياً من الاهتمام خلال مرحلة تقديم طلبات الاهتمام. ويسرنا بالتعاون مع تدوير الانتقال إلى المرحلة التالية ودعوة الشركات المؤهلة للمشاركة في تقديم العروض. إن العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحويل حوالي مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة خطوة محورية في إطار الجهود المبذولة للحد من الآثار البيئية الناتجة عن طمر النفايات. وستُسهم المحطة الجديدة في الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الطرق التقليدية لإدارة النفايات، فضلاً عن دعم المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات».

أخبار ذات صلة
إتمام اختبار الأداء الحراري في محطة «براكة» الرابعة
ابن طوق: اقتصاد الإمارات بدأ مرحلة جديدة من النمو

من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): «يسرنا الإعلان عن فتح باب تقديم العروض لتطوير هذا المشروع الحيوي الذي يعكس التزامنا بتطوير مشاريع وحلول مبتكرة في مجال إدارة النفايات والمساعدة في دفع عجلة الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتحويل النفايات المنزلية إلى طاقة كهربائية في إمارة أبوظبي. وسيتم تطوير المحطة وفقاً لنموذج المنتج المستقل، مع مراعاة أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيعزز من مساهمتنا في الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تحقيق مستقبل مستدام للطاقة».

وتم إصدار طلب تقديم العروض لجميع الشركات التي نجحت في اجتياز عملية التأهيل بعد تقديم طلبات الاهتمام بالمشروع. وكانت شركة مياه وكهرباء الإمارات قد تلقت 109 طلبات من الشركات والائتلافات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ المشروع.

ويشمل المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية عبر تحويل النفايات إلى طاقة، باستخدام تقنية الحرق المتقدمة لتحويل النفايات الصلبة إلى كهرباء، عبر مجموعة مولدات تعمل بوساطة توربينات بخارية عالية الكفاءة.

وستكون حصة المطور الذي سيتم اختياره 40 بالمئة كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد (شركة المشروع)، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.

ومن المتوقع استلام العروض خلال الربع الأخير من العام 2022، وبعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات وتدوير، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بالإعلان عن الجهة الفائزة بتطوير المشروع للانتقال إلى المرحلة التالية.
 

تدوير النفايات
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
22 يوليو 2022
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
الإمارات
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
22 يوليو 2022
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
الإمارات
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
22 يوليو 2022
حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وراشد بن حميد حصة بو حميد (وام)
الإمارات
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
22 يوليو 2022
مايا بريدجمان وأميتياش باول
الإمارات
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©