رجال أعمال لـ«الاتحاد»: زيارة رئيس الدولة تؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات بين الإمارات وفرنسا

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد رجال أعمال مواطنون أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى جمهورية فرنسا تأتي ضمن استراتيجية سموه لبناء شراكات عالمية خاصة مع الدول الاقتصادية العظمي.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن اختيار فرنسا لتكون وجهة لأول زيارة دولة بعد انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات اختيار له دلالته لما تتمتع به دولة فرنسا من أهمية جيو سياسية على مستوى أوروبا والعالم حيث تعتبر فرنسا ثالث دولة أوروبية من حيث المساحة، وتأتي ضمن أكبر عشر اقتصاديات على مستوى العالم.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من تنوع مجالات التعاون بين الإمارات وفرنسا إلا أن الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة عكست التركيز على دور الإمارات في ضمان أمن الطاقة العالمي بعد أن أظهرت التحديات العالمية دور النفط والغاز وأهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لاسيما في ظل عدم كفاية الإنتاج من الطاقة النظيفة التي تحتاج أيضاً إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكدوا أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين حيث يسلط الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية ويعمل على تبادل المنافع والمعرفة.

وأشاروا إلى أن المجلس سيتحول إلى ساحة لتبادل الأفكار والمبادرات المهمة حيث تسعى الإمارات إلى جذب الاستثمارات الفرنسية كما تتطلع فرنسا إلى الإمارات لضخ الاستثمارات في سوق واعدة توفر عوائد استثنائية باعتبارها سوقاً ناشئة.

وقال عبد الله محمد المزروعي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لـ«الاتحاد» إن الإمارات ترتبط مع الجمهورية الفرنسية بعلاقات تاريخية وثيقة منذ تأسيس دولة الإمارات حيث كانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بقيام الدولة.

وأضاف أن اختيار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» الجمهورية الفرنسية لتكون الوجهة الخارجية الأولى خارج الدول العربية ليس غريباً نظراً لما تتمتع به العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين من تطور وازدهار كبيرين.

ولفت المزروعي أن العلاقات مع الجمهورية الفرنسية تتميز بالتنوع حيث تشمل المجالات الاستثمارية والثقافية والطاقة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وأوضح المزروعي أنه كان ضمن وفد رسمي سابق رافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لزيارة الجمهورية الفرنسية إبان تولي سموه ولاية العهد حيث شهد توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون الاستراتيجية منها تأسيس فرع لجامعة السوربون، وإنشاء أول متحف «لوفر» خارج فرنسا وهي المشاريع التي تحولت إلى حقائق ومشاريع عملاقة نجني ثمارها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن العلاقات مع الجمهورية الفرنسية أحدى الركائز الأساسية للعلاقات الخارجية، مشيراً أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لفرنسا في منطقة الشرق الأوسط وهو الأمر الذي يدل على متانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

ونوه بأن الزيارة الحالية لصاحب السمو رئيس الدولة للجمهورية الفرنسية شهدت العديد من الاتفاقيات المهمة لاسيما على صعيد أمن الطاقة حيث تركز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في هذا المجال على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة والحد من الانبعاثات إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل استعداداً للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف «COP28» التي تعقد في دولة الإمارات عام 2023.

وقال المزروعي أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يمثل خطوة مهمة تعزز العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين كما تزيد الاستثمارات المتبادلة في مختلف المجالات.

شراكات عالمية

ومن جانبه أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الجمهورية الفرنسية تأتي ضمن استراتيجية سموه لبناء شراكات عالمية خاصة مع الدول الاقتصادية العظمى.

ولفت إلى أن هذه الخطوة المهمة تأتي أيضاً ضمن نهج مستمر بدأنا نجني ثماره من خلال التأسيس لشراكات قوية كما حدث مع إندونيسيا، والهند، وإسرائيل، وهي النهج الاستراتيجي المستمر كما أكد صاحب السمو في كلمته إلى شعب دولة الإمارات.

وأشار الجروان إلى أن اختيار فرنسا لتكون الوجهة الخارجية الأولى لصاحب السمو بعد انتخابه رئيساً للدولة اختيار له دلالته لما تتمتع به دولة فرنسا من أهمية جيو سياسية على مستوى أوروبا والعالم حيث تعتبر فرنسا ثالث دولة أوروبية من حيث المساحة، وتأتي ضمن أكبر عشر اقتصاديات على مستوى العالم.

مجالات التعاون

ولفت جمال سيف الجروان إلى أن مجالات التعاون مع الجانب الفرنسي تشمل الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي.

وأكد الجروان على أهمية الدور الاستراتيجي المنوط بدولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان أمن الطاقة العالمي وهو الأمر الذي يعزز من أهمية هذه الزيارة الاستراتيجية حيث يتم تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال الحيوي الذي يحظى بأهمية خاصة لاسيما بالنسبة لشعوب أوروبا التي تمر حالياً بتحديات كبيرة على هذا الصعيد.

ونوه الجروان بأن جدول الزيارة جاء حافلاً بالمحطات المهمة مثل زيارة البرلمان الفرنسي وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية في مختلف المجالات مرجعاً ذلك لدور صاحب السمو رئيس الدولة في تعزيز العلاقات بين البلدين منذ الثمانينيات لاسيما على المستويين الدفاعي والأمني.

وقال إن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يعد خطوة مهمة للبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين حيث بات الاقتصاد مقياس قوة الدول كما أصبح الملف الاقتصادي محركاً رئيساً للملف السياسي، مشيراً في هذا الصدد بالوزن الاقتصادي الكبير لدولة الإمارات ودول الخليج في هذه الحقبة المهمة من التاريخ.

أهمية بالغة

ومن جانبه أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الجمهورية الفرنسية تتمتع بأهمية بالغة حيث ترسخ للعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وقال العامري إن الزيارة تجسد ما أكد عليه صاحب السمو رئيس الدولة في كلمته إلى شعبه والتي أشار فيها إلى بناء شراكات مع جميع دول العالم لدعم التنمية والسلام.

وأضاف أن العلاقات الإماراتية الفرنسية علاقات متينة شهدت تطوراً بالغاً على مدار الخمسين عاماً الماضية إلا أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة ستكون فيها العلاقات الاقتصادية والسياسية أقوى من أي وقت مضى.

وأشار العامري إلى أن اختيار سموه لفرنسا لتكون أول زيارة خارجية لسموه بعد قمة جدة بعد انتخابه رئيساً للدولة يحمل دلالة قوية بأهمية العلاقات الإماراتية وآفاق النمو الكبيرة لهذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت العامري إلى أن الزيارة الاستراتيجية تأتي في الوقت الذي تتزاحم فيه التحديات العالمية لاسيما على صعيد الطاقة والتغير المناخي.

أمن الطاقة

وأشار إلى أنه على الرغم من تنوع مجالات التعاون بين الإمارات وفرنسا إلا أن الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة عكست التركيز على دور الإمارات في ضمان أمن الطاقة بعد أن أظهرت التحديات العالمية دور النفط والغاز وأهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي لاسيما في ظل عدم كفاية الإنتاج من الطاقة النظيفة التي تحتاج أيضاً إلى ضخ المزيد من الاستثمارات.

ونوه العامري إلى تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين حيث يسلط الضوء على فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية ويعمل على تبادل المنافع والمعرفة.

اتصال مباشر

ومن جانبه قال رجل الأعمال علي الملا، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الجمهورية الفرنسية تعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى تنوع مجالات العمل والبناء بين الطرفين لاسيما في مجال الطاقة والاستثمار والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بأهمية تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي قال الملا إن المجلس يوفر اتصالاً مباشراً لرجال الأعمال الإماراتيين والفرنسيين وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المجلس سيتحول إلى ساحة لتبادل الأفكار والمبادرات المهمة حيث تسعى الإمارات إلى جذب الاستثمارات الفرنسية كما تتطلع فرنسا إلى الإمارات لضخ الاستثمارات في سوق واعدة توفر عوائد استثنائية.