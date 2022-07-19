فنادق أبوظبي تستقبل 1.53 مليون نزيل في 5 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت فنادق أبوظبي 1.53 مليون نزيل فندقي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 24% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وأظهرت البيانات أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال 72% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقتٍ سجل فيه متوسط الإقامة الفندقية بين النزلاء نحو 3.3 ليلة للنزيل الواحد و2.1 مليار درهم في الإيرادات الفندقية بنمو 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، يتصدر مواطنو دولة الإمارات عدد النزلاء في فنادق الإمارة، بواقع 428 ألف نزيل فندقي، بينما تتصدر الهند المرتبة الأولى بعدد نزلاء فنادق أبوظبي في 5 أشهر، بواقع 177 ألف نزيل بنمو 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يليها السوق البريطاني بواقع 71 ألف نزيل بنمو 94%، ثم السوق الفلبيني يليه المصري ثم السعودي بنمو 603%، يليه الأميركي بنمو 75% ثم الباكستاني يليه الأردني ثم الفرنسي يليه الألماني.

وسجلت فنادق الخمس نجوم نمواً بنسبة 47% بعدد النزلاء و16% في متوسط الإشغال بواقع 65%، في حين سجلت فنادق 4 نجوم نمواً بنسبة 5% في عدد النزلاء و7% في متوسط الإشغال، حيث سجلت 78% في الإشغال، أما فنادق بين فئتي النجمة والثلاث نجوم فسجلت نمواً بنسبة 13% بعدد النزلاء، و8% بالإشغال، بينما سجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 16% بعدد النزلاء و3% بمعدلات الإشغال حيث سجلت 80% بمتوسط الإشغال في خمسة أشهر.

وشهدت فنادق مدينة العين نمواً في عدد نزلاء فنادقها بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع عدد النزلاء في فنادق «الظفرة» بنسبة 10%.

واستقطب المنشآت الفندقية في أبوظبي نحو 3.3 مليون نزيل العام الماضي، فيما سجلت متوسط الإشغال الفندقي 70%، بحسب بيانات الدائرة. ويُعد القطاع السياحي أحد محركات النمو الاقتصادي الرئيسة في إمارة أبوظبي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2019 نحو 31 مليار درهم، ومن المستهدف أن تسجل تلك المساهمة 71 ملياراً بحلول عام 2030.

ويسير القطاع السياحي في أبوظبي بخطى ثابته نحو التعافي الكامل من آثار جائحة «كوفيد-19»، وسط توقعات أن تشهد الإمارة زيادة ملحوظة في أعداد الزوار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الزخم المتوقع للحركة خلال سلسلة الفعاليات والمعارض التي تستعد الإمارة لاستضافتها، وخاصة حملة «الصيف في أبوظبي».