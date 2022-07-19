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الاقتصادي

الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

جمعة الكيت
20 يوليو 2022 02:09

القاهرة (وام)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي عقدت أمس على مستوى كبار المسؤولين، للتحضير للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده الخميس. 
ترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية، كما ضم أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية. 
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاجتماعية، إن الاجتماع ينعقد في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة، وفي مرحلة تحاول دول العالم، بما فيها دولنا العربية، التعافي من جائحة «كوفيد-19»، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي
جامعة الدول العربية
الإمارات
المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
جمعة الكيت
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