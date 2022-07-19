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«الاتحاد» تتعاون مع «كيمبريدج» لتسريع جهود الحد من آثار الطيران

«الاتحاد» تتعاون مع «كيمبريدج» لتسريع جهود الحد من آثار الطيران
20 يوليو 2022 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها كأول شركة طيران إلى برنامج تسريع جهود الحد من آثار الطيران، وهي مجموعة دولية من الممارسين والأكاديميين برئاسة جامعة كيمبريدج. وقال البروفيسور روب ميلر، مدير مختبر ويتل، في جامعة كيمبريدج، قائلاً: «لا شك في أن تحقيق فكرة الوصول بقطاع الطيران لمرحلة لا يكون له أي تأثير سلبي على البيئة واحد من أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع، ومن دون التعاون والشراكة الحقيقية بين أقطاب القطاع والأكاديميين والحكومات لن يكون مثل هذا الأمر سهلاً، ولن نتمكن من فهم طبيعة النظام القائم وتسريع الجهود نحو التغيير». وبدوره، تحدّث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «لدى (الاتحاد) التزام كبير تجاه الاستدامة، وقد خصصت أسطولها للقيام باختبارات طيران تدعم الدراسات والأبحاث والابتكارات من خلال برنامجيها غرينلاينر واستدامة 50».

الاتحاد للطيران
الطيران
جامعة كمبريدج
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