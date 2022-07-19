«موانئ أبوظبي» تحصل على شهادة الإدارة المتكاملة لسلسلة توريد الأجهزة الطبية

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية»، التابعة للقطاع اللوجستي في مجموعة موانئ أبوظبي، على شهادة آيزو عالمية رفيعة المستوى في الإدارة المتكاملة لسلسلة توريد الأجهزة الطبية.وأصبحت «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» من ضمن أوائل مزودي الخدمات في دولة الإمارات العربية المتحدة الحاصلين على ترخيص كامل لخدمات إدارة سلسلة توريد الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وذلك بفضل حصولها على هذه الشهادة الصادرة عن شركة «بيروفيريتاس»، إحدى هيئات الفحص والاختبار والترخيص العالمية الرائدة. ويغطي الترخيص خدمات الاستيراد، والتصدير، والنقل، والتخزين، والشحن البري، والتوزيع، وخدمات القيمة المضافة.

ويسهم الحصول على شهادة آيزو الجديدة، بالإضافة إلى نيل اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» من «بيروفيريتاس» وفقاً لأرقى المعايير والإرشادات المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، في ترسيخ مكانة «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» كمزود عالمي رائد للخدمات المتخصصة لقطاع الرعاية الصحية، والتي تشمل الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد وإدارة الجودة واليقظة الدوائية والامتثال التنظيمي والتجارة والوصول إلى الأسواق، وخدمات القيمة المضافة.

وقال روبرت ساتون، الرئيس التنفيذي، القطاع اللوجستي – مجموعة موانئ أبوظبي: «نظراً لتنامي الطلب على سلاسل توريد متخصصة ومتكاملة لقطاع الرعاية الصحية، فإنه يتوجب على مزودي الخدمات اللوجستية لهذا القطاع مواصلة ضخ الاستثمارات الاستراتيجية في البنى التحتية والحلول الرقمية والإجراءات والخبرات، وذلك حتى يكونوا مستعدين دائماً لمواكبة التغيرات المقبلة. ويعكس حصولنا على هذه الشهادة التزامنا الثابت بالتميز في سلسلة التوريد، كما يسلط الضوء على الدور المهم الذي تؤديه كوادرنا في «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» لضمان توفير خدمات نوعية لقطاعات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز لوجستي عالمي في هذه القطاعات».

وأضاف: «نظراً لحصولنا في وقت سابق على اعتماد «ممارسات التوزيع الجيد» وفقاً لاثنين من المعايير العالمية الرائدة، فإن «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» في موقع يتيح لها خدمة سوق الرعاية الصحية العالمي، ويمكن لمتعاملينا الاطمئنان إلى أنه ستتم مناولة منتجاتهم بطريقة آمنة وكفؤة ووفقاً لأعلى المعايير التنظيمية المعمول بها ومستويات الجودة العالمية».

وقام ممثلو «بيروفيريتاس» في إطار عملية الترخيص بتقييم عدد من الجوانب المتعلقة بعمليات «موانئ أبوظبي للخدمات اللوجستية» ومن ضمنها إجراءات المناولة، وتخطيط استمرارية الأعمال، وإدارة سلسلة التوريد البارد، وكفاءة طواقم العمل، ومعايير التدريب، وذلك وفق أرقى المعايير العالمية.