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الذهب يستقر بدعم من تراجع الدولار

الذهب يستقر بدعم من تراجع الدولار
19 يوليو 2022 14:34

سنغافورة (رويترز) 

 استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، لكن الأسعار كانت عالقة في نطاق ضيق؛ إذ امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل اجتماعات بنوك مركزية رئيسية.وبحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مستقراً في المعاملات الفورية عند 1708.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1704.80 دولار.
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
ومما قدم بعض الدعم للذهب أن بلغت نسبة توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل حوالي 30 بالمئة، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، بعد أن وصلت التوقعات إلى 80 بالمئة الأسبوع الماضي.
ويتوقع المشاركون في السوق الآن أن يرفع المركزي الأميركي سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في 26 و27 يوليو. 

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ويجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 18.75 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 862 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1878.13 دولار.

الذهب
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