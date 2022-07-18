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«الطاقة الدولية»: أوروبا بحاجة لخفض استهلاك الغاز
«الطاقة الدولية»: أوروبا بحاجة لخفض استهلاك الغاز
19 يوليو 2022 00:53

لندن (د ب أ) 

ذكر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، أن أوروبا بحاجة إلى خفض استهلاك الغاز الطبيعي بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة للاستعداد لما من المرجح أن يكون «شتاء طويلاً وقاسياً»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال بيرول في تعقيب يوضح الخطوات التي يجب على أوروبا أن تتخذها لتجنب أزمة كبيرة في الغاز الشتاء الجاري: إنه في حين أن الاتحاد الأوروبي أحرز بعض التقدم لتنويع المصادر بعيداً عن المورد الرئيسي روسيا، فإن أي شحنة
من البلاد تظل غير مؤكدة، حيث لا يمكن استبعاد قطع كامل للإمدادات. 
يأتي تحذير بيرول فيما فاقمت موجة الحر الشديدة أسوأ أزمة طاقة في أوروبا خلال عقود، لتضع ضغطاً كبيراً على توليد الطاقة بالغاز لإبقاء المنازل والشركات باردة.

الوكالة الدولية للطاقة
أوروبا
استهلاك الغاز الطبيعي
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فاتح بيرول
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