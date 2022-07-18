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الأسهم المحلية تربح 13 مليار درهم
الأسهم المحلية تربح 13 مليار درهم
18 يوليو 2022 17:43

 
أبوظبي (وام)

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي في ختام جلسة اليوم، بالتزامن مع إدراج أسهم «تعاونية الاتحاد» في سوق دبي المالي كأول تعاونية استهلاكية في الدولة تُقدم على هذه الخطوة.

وتجاوزت مكاسب الأسهم المحلية بنهاية جلسة اليوم أكثر من 13 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 2.465 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 2.478 تريليون درهم بنهاية تداولات اليوم.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 9199.26 نقطة مدعوما بشكل رئيسي من صعود أسهم قيادية في قطاع البنوك والاستثمار والطاقة، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.33% بالغاً مستوى 3170.9 نقطة على وقع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 1.32 مليار درهم موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي، و208.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول على أكثر من 210 ملايين سهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وتدعم أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع «العالمية القابضة» بنسبة 0.25% إلى 285 درهم مع تصدره قائمة النشاط بنحو 317.5 مليون درهم، كما زاد «أبوظبي الأول» بنسبة 0.32% إلي 18.66 درهم، وصعد «أدنوك للحفر» 2.75% إلى 3.36 درهم.

فيما تعزز أداء صعود سوق دبي المالي بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.7% ليغلق عند 5.31 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 75.27 مليون درهم، كما صعد «العربية للطيران» بنسبة 2.48% إلى 2.06 درهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 2.27% إلى 2.25 درهم. واستقطب سهم «تعاونية الاتحاد» سيولة بأكثر من 15.9 مليون درهم في أول يوم تداول بعد التعامل على نحو 4.52 مليون سهم ليغلق عند 3.56 درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
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