الأسهم السعودية تسجل أكبر مكاسب يومية في 3 أسابيع

الرياض (د ب أ)

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 250 نقطة، مدعومة بصعود أسهم أرامكو السعودية وكذلك مصرف الراجحي بشكل رئيسي.

وارتفع المؤشر العام 263 نقطة أو ما يعادل 2.3%، كأكبر مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، ليغلق المؤشر عند مستوى 11555 نقطة.

وبلغت السيولة 5.8 مليار ريال، وهي تزيد عن الجلسة السابقة بأكثر من 60%.

وتركزت السيولة على أسهم مصرف الراجحي ثم مصرف الإنماء وكذلك أنعام القابضة، وتأتي سيولة الجلسة عبر تداول 121.2 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 283 ألف صفقة.

وكان الأكثر دعماً لحركة المؤشر العام، سهم أرامكو السعودية بعد صعوده بـ 4.2%، مسجلاً أكبر مكاسب في أربعة أشهر، تلاه سهم مصرف الراجحي المرتفع 2.3%.