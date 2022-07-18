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«جي إف إتش» مدير إصدار صكوك «دار الأركان»
«جي إف إتش» مدير إصدار صكوك «دار الأركان»
18 يوليو 2022 17:14

المنامة (الاتحاد)
عملت مجموعة جي إف إتش المالية، كمدير رئيسي مشترك، إلى جانب أطراف أخرى، لتسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي من قبل دار الأركان، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية. 

وتم بيع الصكوك البالغ مدتها 3 سنوات في 30 يونيو 2022، وقد لاقت طلباً كبيراً من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعد هذا الإصدار الثاني عشر في السوق للشركة حتى الآن.
تجدر الإشارة إلى أن دار الأركان، المدرجة في تداول، تعتبر أكبر مطور سعودي من حيث القيمة السوقية ولديها محفظة من الأصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي. 

وسيتم استخدام عائدات الإصدار لدعم أهداف التطوير الخاصة بالشركة ومجموعة المشاريع التي تعتزم تنفيذها على مستوى العالم.قال سليم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا العمل كمدير رئيسي مشترك لإصدار آخر ناجح لشركة دار الأركان. لقد قمنا بدور محوري في توحيد الصكوك، مما جعل هذه المعاملة تعكس قدرات جي إف إتش القوية في سوق رأس المال وقدرتنا على الريادة في المعاملات الهامة لدعم تطلعات عملائنا وتحقيق النمو. سنواصل تعزيز وتوسيع خدماتنا في أسواق رأس المال والاستشارات لدعم عملائنا بشكل أكبر».
وأضاف آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان: «كانت جي إف إتش داعماً إقليمياً هاماً، وقدمت دعماً لا يقدر بثمن في مساعدتنا لتنفيذ هذه المعاملة الناجحة بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات. نود أن ننتهز هذه المناسبة لكي نشكر فريق العمل في جي إف إتش لدورهم المحوري ونتمنى للمجموعة كل النجاح والتوفيق الآن ومستقبلاً.»

 

جي إف إتش
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