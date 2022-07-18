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انضمام 21 ألف شركة جديدة لعضوية غرفة دبي في النصف الأول
انضمام 21 ألف شركة جديدة لعضوية غرفة دبي في النصف الأول
18 يوليو 2022 17:03

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة دبي، عن أداء قياسي خلال النصف الأول من عام 2022 فاق كل التوقعات وتمثل بانضمام أكثر من 21,000 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة بنمو بلغ 80% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2021.وارتفع بذلك إجمالي عدد أعضاء الغرفة إلى أكثر من 308 آلاف شركة، مما يرسخ مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة في المنطقة والعالم، ودورها الريادي في تحفيز بيئة الأعمال وترسيخ شراكة القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لغرف دبي 2022-2024.
وتشير معدلات النمو في عضوية الغرفة إلى النمو المستدام الذي تشهده عمليات الغرفة وانعكاسها الإيجابي على المشهد الاقتصادي لإمارة دبي، وعلى قدرة مجتمع الأعمال المحلي ودوره الفاعل في قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي فيها، بالإضافة إلى تاثير إعادة هيكلة غرفة دبي على النشاط الاقتصادي بالإمارة.
وبلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع (وهو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر من دون فرض أي رسوم أو ضرائب) التي أصدرتها الغرفة والتي استقبلتها الدولة 2,326 دفتر إدخال لبضائع وسلع بقيمة 1.18 مليار درهم. 

وحققت الغرفة زيادة بعدد المعاملات الإلكترونية بنسبة 10% خلال الفترة نفسها ليصل عدد المعاملات الإلكترونية المنجزة إلى 378,000 معاملة بما يعزز دور الغرفة في دعم التحول الرقمي والذكي في بيئة الأعمال.وأكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي أن الإحصاءات الأخيرة تعكس التأثير الإيجابي الفعال للمبادرات والأنشطة التي تقوم بها غرفة تجارة دبي لدعم قطاع الأعمال ودفع عملية النمو وتعزيز تنافسية إمارة دبي بما يتوافق مع استراتيجية غرف دبي 2022-2024.
وأضاف بوعميم: «لقد برز دورنا خلال الفترة الماضية وخصوصاً الدور الرئيس الذي لعبناه في إكسبو 2022 دبي كشريك تكامل الأعمال الرسمي، حيث نجحنا بإيجاد منصة عالمية أسست لشراكات استراتيجية شجعت على انضمام العديد من رواد الأعمال إلى أسواق دبي وعززت من مؤشرات الأداء. وقد حققنا كذلك نمواً في نسبة التوطين خلال العام الجاري والتي وصلت إلى 59% مع نهاية يونيو 2022».

غرفة تجارة وصناعة دبي
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