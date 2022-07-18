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أسعار النفط تقفز بفعل نقص المعروض
أسعار النفط تقفز بفعل نقص المعروض
18 يوليو 2022 15:59


سنغافورة (رويترز) 

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 2.54 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 103.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 2.31 دولار، أو 2.4 بالمئة، لتصل إلى 99.90 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات، مما أدى إلى دعم أسعار السلع الأولية التي تشمل الذهب والنفط. وضعف الدولار يقلل تكلفة السلع المقومة به على حاملي العملات الأخرى.
وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.
واستمرت الفحوصات الجماعية للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك له في العالم.
ومع ذلك، ظلت إمدادات النفط شحيحة، مما يدعم الأسعار.
وكما هو متوقع، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في الحصول على أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لزيادة المعروض من النفط.
ويريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة أسعار النفط المرتفعة وخفض التضخم.

النفط
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