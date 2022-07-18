أسعار النفط تواصل مكاسبها

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات مما عوض المخاوف بشأن الركود واحتمال أن تؤدي إغلاقات واسعة النطاق في الصين لمكافحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب مرة أخرى على الوقود. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر عند التسوية 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 101.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد زيادة 2.1 بالمئة يوم الجمعة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 27 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 97.86 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.9 بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع الدولار الأميركي عن أعلى مستوياته في عدة سنوات اليوم الاثنين، مما أدى إلى دعم أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى بشكل أكبر. وفي الأسبوع الماضي، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود يضر بالطلب على النفط.





المصدر: وكالات