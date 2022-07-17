المشاريع الجديدة تزيد تداولات العقار بجزيرة «ياس»

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت جزيرة ياس تصدر المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي طرح الشركات العقارية لمشاريع جديدة بالجزيرة، وتوافر وحدات بأسعار تنافسية وعروض جاذبة.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار درهم، بعدما تصدرت القائمة خلال العام الماضي أيضاً بتسجيل تداول بقيمة 4.1 مليار درهم، ارتفاعاً من المركز الثاني خلال عامي 2019 و2020، واللذين سجلت خلالهما تداولات بقيمة 3.4، و3.3 مليار درهم على التوالي، ليصل بذلك إجمالي التداولات بالجزيرة إلى 12 مليار درهم خلال 39 شهراً.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، أن المشاريع الجديدة عززت الطلب على شراء العقارات بجزيرة ياس، لاسيما مشاريع الفلل، وهو ما انعكس في تسجيل مبيعات قوية بالجزيرة.

طلب مرتفع

وكشفت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، خلال العامين الماضيين، عن طرح 7 مشاريع جديدة في جزيرة ياس، توفر نحو 2700 وحدة سكنية وقطعة أرض، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء العقارات بالجزيرة.

وكشفت شركة الدار العقارية، خلال الفترة الأخيرة، عن طرح 5 مشاريع جديدة في جزيرة ياس، توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية، تشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز»، حيث تم بيع الوحدات التي تم طرحها بهذه المشاريع بالكامل، رغم إطلاقها بعد جائحة «كورونا»، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية، فيما كشفت شركة سيادة للتطوير عن تطوير مشروع «ياس بيتش ريزيدنس» الذي سيضم 370 وحدة سكنية.

وكانت «الدار العقارية» قد كشفت خلال الأعوام الماضية عن إنجاز 5 مشاريع، تضم نحو 5 آلاف شقة وفيلا سكنية بجزيرة ياس، هي «وست ياس» و«أنسام» و«ياس إيكرز» و«مايان» و«وترز إج»، حيث تم تسليم بعضها بالكامل، فيما يجري تسليم الوحدات المتبقية للمشترين ببعض المشاريع على مراحل.

أفضل المناطق

وبحسب تقرير سوق عقارات أبوظبي للربع الأول من عام 2022 الصادر عن البوابتين العقاريتين «بيوت» و«دوبيزل» مؤخراً، تحظى «جزيرة ياس» التي احتلت المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي بإقبالٍ واسع من قبل العديد من المستثمرين، وبالمقارنة مع الربع الرابع من 2021، ارتفع سعر القدم المربعة 3.34% إلى 1163 درهماً، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار 4.78%.

كما جاءت «جزيرة ياس» في المرتبة الثانية أيضاً من حيث أفضل المناطق لشراء للشقق الفاخرة بأبوظبي، حيث شهدت ارتفاعاً على متوسط سعر القدم 1.66% إلى 1273 درهماً، وبلغت نسبة العائد على الاستثمار 6.6%، بحسب التقرير.

جودة عالية

إلى ذلك، قال رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، إن جزيرة ياس تشهد نشاطاً ملحوظاً في الطلب، لاسيما في ظل ما تتميز به الجزيرة من مواصفات سكن عالية الجودة، مع توافر العديد من المرافق والخدمات الجاذبة. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت الكشف عن عدد كبير من المشاريع الجديدة بجزيرة ياس، لاسيما من شركة الدار العقارية، حيث تم بيع كافة الوحدات التي تم طرحها في وقت قياسي.

وأطلقت «الدار العقارية» خلال شهر نوفمبر 2020، مشروع «نويا» بجزيرة ياس، ويتألف من 510 منازل و«تاون هاوس»، فيما أطلقت خلال أبريل 2021، «نويا فيفا»، ليوفر 480 فيلا، ثم «نويا لوما» ويضم 189 فيلا مستقلة. وفي أغسطس الماضي، أطلقت «الدار» مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا»، ويوفر 312 فيلا، كما كشفت خلال نوفمبر الماضي عن «دالياز»، ضمن «ياس إيكرز»، ويضم 120 فيلا.

ولفت الطوباسي إلى أن توفير عروض جاذبة وطرق ميسرة للسداد من الشركات العقارية يعزز من المبيعات بالسوق العقاري في أبوظبي، وفي مقدمتها جزيرة ياس.

أسعار تنافسية

من جانبه، أكد أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن جزيرة ياس تشهد طلباً مرتفعاً على الوحدات المباعة على الخريطة، لاسيما في ظل توافر وحدات بأسعار تنافسية، حيث يمكن شراء استوديو بنحو 350 أو 400 ألف درهم، مؤكداً أن «ياس» تمثل مستقبلاً واعداً للاستثمار العقاري في أبوظبي.

وبحسب تقرير «بيوت» و«دوبيزل»، تصدرت «جزيرة ياس» بمشروع «ديفا» قائمة أفضل مشاريع الشقق التي ما زالت على المخطط، ليصل متوسط سعر الشقة فيه إلى 800 ألف درهم، فضلاً عن مشروع «ياس باي»، بمتوسط 1.515 مليون درهم للشقة.

وفيما يتعلق بمشاريع الفلل التي لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء في أبوظبي، احتلت «جزيرة ياس» المركز الأول عن مشروع «نويا»، الذي يوفر فللاً بمتوسط 2.44 مليون درهم، فضلاً عن مشروع «ياس ايكرز»، والذي يوفر فللاً فاخرة بمتوسط 6 ملايين درهم، بحسب التقرير.

وأوضح ربيع أن زيادة التداولات العقارية في جزيرة ياس يعكس حجم الطلب القوي على الجزيرة، لاسيما مع توالي طرح المزيد من المشاريع التي تناسب شرائح متنوعة من العملاء.

مشاريع جديدة

أعلنت شركة «بركة للتطوير العقاري»، إحدى شركات مجموعة بن حم، نهاية العام الماضي، توقيع عقد مع «ميرال» لتطوير مناطق سكنية في جزيرة ياس التابعة لمشروع «ياس باي».

وستقوم شركة «بركة للتطوير العقاري» بتطوير بناء سكني على الواجهة البحرية ضمن منطقة «ريزيدنسز في ياس باي» من مشروع «ياس باي».

كما يضم مشروع «ياس باي» مشروع «بيرلا»، والذي يوفر شققاً ووحدات «دوبلكس» و«تاونهاوس» بمساحات متنوعة.