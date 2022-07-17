"مدن ياس".. تجارب ترفيهية استثنائية خلال الصيف

تقدم جزيرة ياس، إحدى وجهات الترفية الرائدة على مستوى العالم مجموعةٍ من الأنشطة المتميزة هذا الصيف والتي تتيح لجميع الفئات العمرية الاستمتاع بعروض الإقامة والفعاليات واللعب والمشاركة بسباقات الكارتينج وسط أجواء مفعمة بالبهجة. وتحظى مدن ياس الترفيهية منذ افتتاحها باهتمام كبير من قبل سكان الإمارات والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم والراغبين باختبار الألعاب والتجارب الترفيهية المميزة التي توفرها المدن المختلفة والتي سجلت أرقاماً قياسية. و تُعد ،جزيرة ياس، وجهة مثالية للعائلات التي تبحث عن أنشطة ترفيهية استثنائية في مدنها الثلاث "عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي". وتقدم عالم فيراري أبوظبي للضيوف والعائلات مجموعة متنوعة من الألعاب الحماسية والمرافق الترفيهية بما فيها عروض الدرون، والأوبرا، والفقرات البهلوانية، والعروض الموسيقية على الإيقاعات الإيطالية وغيرها من الأنشطة الحصرية لتجربة صيفية متميزة . في حين تقدم ياس ووتروورلد أبوظبي تجارب فريدة مستوحاة من الثقافة الإماراتية العريقة للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وتوفر الوجهة المائية مجموعةً متنوعة من العروض الممتعة التي تلبي جميع الأذواق، بما فيها يوم السيدات الذي يتيح لهنّ الاستمتاع داخل المدينة المائية وسط أجواء من الراحة والخصوصية، وفعالية ليالي الأضواء، التي تقدم فيها عروض وفقرات بهلوانية ضوئية مذهلة. ويحتضن عالم وارنر براذرز أبوظبي 6 مناطق ترفيهية مع أكثر من 35 من شخصيات " الأنيميشن " والـ"دي سي سوبر هيروز"، ليقدم لضيوفه تجربة فريدة ومميزة. ويُعدّ كلايم أبوظبي مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الدولة ويتيح للزوار اختبار تجارب ترفيهية مفعمة بالحماس في أكبر نفق هوائي للقفز الحر الداخلي، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة. ويقدم كلايم أبوظبي لزواره فرصة صقل مهاراتهم من خلال الأنشطة المتنوعة والتجارب الرياضية المشوقة التي تناسب جميع المستويات والفئات العمرية.

المصدر: وام