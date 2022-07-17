40 مليار درهم استثمارات مشاريع «ديوا» بنظام المنتج المستقل

دبي (الاتحاد)

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً مع القطاع الخاص بنظام المنتج المستقل IPP" تتجاوز قدرتها الإنتاجية 4000 ميجاوات، باستثمارات تبلغ أكثر من 40 مليار درهم، مبيناً أن الهيئة استطاعت من خلال هذا النموذج "نظام المنتج المستقل" أن تتفادى استثماراً إضافياً يقارب 26 مليار درهم، مما يتيح للهيئة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الأخرى.

ولفت الطاير إلى أن مشاريع "المنتج المستقل" تشجع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد حققت الهيئة من خلال هذا النموذج نتائج عالمية المستوى ووضعت معياراً عالمياً جديداً من خلال تحقيق الأرقام القياسية العالمية في أسعار الطاقة الشمسية لكل كيلووات ساعة، حيث باتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. واجتذبت الهيئة استثمارات واعدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، مما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي ودولة الإمارات.وأشار معالي الطاير إلى أن الأطر التنظيمية والتشريعية في دبي والتي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة دبي، شجعت المستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة.

وأضاف معاليه: "تساهم مشاريع "نظام المنتج المستقل" في تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر، كما تدعم أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. واعتمدت الهيئة سابقاً نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لمشاريع إنتاج الطاقة. ومنذ عام 2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة في إدارة المشاريع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة."