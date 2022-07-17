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الاقتصادي
المركزي الصيني يتعهد بتقديم دعم أقوى للاقتصاد
المركزي الصيني يتعهد بتقديم دعم أقوى للاقتصاد
17 يوليو 2022 14:59

بكين (د ب ا)

قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج: إن البنك المركزي سوف يعزز تطبيق سياسته النقدية الحذرة لتقديم دعم اقتصادي أقوى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن يي قال خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين ووزراء المالية: إن الاقتصاد يواجه «ضغوطاً سلبية معينة» بسبب جائحة كورونا وعوامل خارجية، حتى في ظل انخفاض معدل التضخم على المستوى المحلي.

وكان الاقتصاد الصيني قد نما بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني، فيما تعد أبطأ وتيرة نمو منذ أن ضربت جائحة كورونا البلاد منذ عامين.
وتواجه الصين خطورة تفشي الفيروس مجدداً، مما يجعل من الصعب أن تفى الحكومة بهدفها للنمو هذا العام الذي يقدر بـ 5.5%.

الاقتصاد الصيني
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