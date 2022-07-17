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تداول السعودية تطلق مؤشر تاسي الإسلامي
تداول السعودية تطلق مؤشر تاسي الإسلامي
17 يوليو 2022 14:56

الرياض (الاتحاد)

أعلنت تداول السعودية، اليوم عن إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي. ويأتي ذلك استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على أدوات الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتتبع المؤشر أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف لجنة استشارات شرعية مستقلة. 

وسيكون المؤشر بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. علاوةً على ذلك، سيتيح المؤشر لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.وأكد المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح: «يأتي إطلاق المؤشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في إطار جهود تداول السعودية المستمرة في تطوير المنتجات والمؤشرات لتقديم أفضل الخدمات والعروض المتنوعة للمستثمرين، وسيمهد المؤشر الطريق لإطلاق منتجات مالية جديدة في السوق لتلبية الطلب المتزايد على أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية.»
وأضاف الرميح: «يساهم إطلاق مثل هذه الأدوات بتعزيز قطاع الاستثمار الإسلامي في المملكة، ويرسّخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة والخيار الأنسب للمستثمرين بصورة تدعم برنامج تطوير القطاع المالي ومستهدفات رؤية المملكة 2030».

مؤشر السوق السعودية
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