294 مليار درهم تجارة الإمارات مع فرنسا خلال 11 عاماً

رشا طبيله (أبوظبى)

تعكس بيانات التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وفرنسا قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الممتدة منذ عقود طويلة، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الـ11 عاما الماضية 293.8 مليار درهم، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد.

ووفقا لبيانات الوزارة، شهد حجم التجارة الخارجية بين الإمارات وفرنسا نمواً ملحوظاً بنسبة %75 منذ عام 2010 حتى العام الماضي حيث بلغ في عام 2010 نحو 14.291 مليار درهم ليرتفع إلى 24.970 مليار درهم عام 2021، فيما ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل ملحوظ العام الماضي مقارنة بعام 2020، ليبلغ 24.970 مليار درهم مقارنة مع 19.699 مليار درهم في عام 2020، بنمو %27.

ويعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الصديقين، والديناميكية الكبيرة والرغبة القوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، الآفاق الواسعة التي يمكن أن تصل إليها العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الرشيدة، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وتعميق سبل التعاون في مجالات الفضاء والتعليم والمناخ والصحة وتعزيز الاستثمارات المشتركة، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة العلاقات المشتركة.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الممتدة لعقود طويلة، بالتزامن مع تسارع وتيرتها في السنوات الأخير، بما يفتح أمامها آفاقاً واعدة لبناء شراكة استراتيجية تتيح الاستفادة من المقومات والفرص العديدة المتوافرة لدى البلدين في مختلف القطاعات.

وتعتبر دولة الإمارات الشريك الاستراتيجي الأول لفرنسا في الشرق الأوسط، ومن بين أكبر دول المنطقة استثماراً في فرنسا، حيث يسعى البلدان من خلال العديد من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة إلى تعزيز هذه الشراكة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى المستوى المتميز والنموذجي الذي تتميز به العلاقات السياسية على مستوى القيادة بين البلدين.

17115 علامة تجارية

شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيداً من التعاون من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية الفرنسية في دولة الإمارات، فبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، بلغ حجم الاستثمار الفرنسي داخل الإمارات 17.824 مليار درهم، وبلغ عدد العلامات التجارية الفرنسية المسجلة في الإمارات 17115 علامة تجارية، في حين بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الإمارات 273 وكالة تجارية، بينما بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة في الإمارات 107 شركة.

ومن أهم القطاعات التي تمثلها الاستثمارات الفرنسية داخل الإمارات إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء والأنشطة المالية وأنشطة التأمين وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، إضافة إلى الصناعة التحويلية والتعدين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والمعلومات والاتصالات، فضلا عن الأنشطة المهنية والعلمية والتعليم وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها والنقل والتخزين وخدمات الإقامة والطعام.

الاستثمار الإماراتي

يبلغ الاستثمار الإماراتي المباشر في فرنسا، 6.132 مليار درهم، ومن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في فرنسا هو منصات السفن والبواخر وإصلاح السفن وصناعة المواد الغذائية وصناعة الطائرات في المجالين المدني والعسكري ، إضافة إلى تشغيل وتنمية المناطق الصناعة والاقتصادية وتجارة الأسماك والمأكولات البحرية والنقل الجوي والبضائع والقطاع المالي والمصرفي، فضلا عن الأنشطة العقارية والقطاع السياحي وصناعة البلاط والرخام والسيراميك، وتأتي تلك القطاعات من خلال استثمارات شركات إماراتية مهمة في فرنسا من أهمها موانئ دبي العالمية وشركة أبوظبي للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار وسراميك رأس الخيمة وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى شركة مبادلة للتنمية وصندوق دبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وعالم المناطق الاقتصادية ومكتب ترويج التجارة والسياحة لحكومة دبي غيرها من الشركات المهمة.

وشهدت الإمارات وفرنسا نهاية العام الماضي توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الهامة ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وفرنسا تسهم في تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون الذي يخدم مصالحهما المتبادلة، في قطاعات رئيسة وهي الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا والطاقة النفطية والمتجددة والنووية والقطاع الفضائي وقطاع الطائرات والدفاع والثقافة والفضاء.

الناقلات الوطنية تسير 38 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا

تسير الناقلات الوطنية، الاتحاد للطيران وطيران الإمارات 38 رحلة أسبوعياً إلى فرنسا، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن الاتحاد للطيران تسير 9 رحلات أسبوعياً إلى مدينتين في فرنسا، بواقع 7 رحلات لباريس، ورحلتين لنيس، أما طيران الإمارات فتسير 29 رحلة أسبوعياً ألى 3 مدن فرنسية بواقع 21 رحلة أسبوعياً إلى باريس، و4 رحلات إلى نيس، و4 رحلات إلى ليون.

وتعد الإمارات وجهة محببة للفرنسيين، حيث أشارت بيانات نشرها «كاياك. إف آر» سابقا إلى أن دبي ثاني أكثر الوجهات السياحية على مستوى العالم شعبيةً لدى السياح الفرنسيين في عام 2021.

وأفادت بيانات «كاياك. إف آر» بأن ترتيب دبي على قائمة أفضل الوجهات وأكثرها شعبية لدى السياح الفرنسيين قد سجل قفزة هائلة أيضاً، بالمقارنة بترتيبها على قائمة 2019، إذ قفزت دبي 17 مركزاً.

وارتفع عدد السياح الفرنسيين إلى أبوظبي بنسبة 124٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحل في المرتبة العاشرة في أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى أبوظبي، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وبحسب أرقام منظمة السياحة العالمية، تتصدر فرنسا قائمة العشر وجهات سياحية في العالم حيث استقبلت أكثر من 90 مليون سائح عام 2019، متفوقة على دول عالمية، فيما حلت الإمارات في المرتبة الثانية في عدد السياح الدوليين وأكثر الوجهات السياحية طلبا في المنطقة عام 2019، بنحو 17 مليون سائح دولي، لتتفوق على دول أخرى في المنطقة.