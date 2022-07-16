تحديد سهم «تعاونية الاتحاد» عند 3.9 درهم

دبي (الاتحاد)

تم تحديد السعر المرجعي لسهم «تعاونية الاتحاد» عند 3.9 درهم بعد تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه)، وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد سعر الافتتاح بناءً على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج، علماً أنه لن يتم تطبيق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض سهم تعاونية الاتحاد في اليوم الأول للإدراج، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الثاني.

ويُمكن لأعضاء تعاونية الاتحاد التداول على أسهمها من خلال شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق دبي المالي بعد نقل أسهمهم الى حساب التداول لدى الوسيط، من خلال تطبيق سوق دبي المالي أو عن طريق الوسيط ذاته. ويسمح تطبيق سوق دبي المالي لأعضاء التعاونية نقل أسهمهم إلى حسابات التداول بدءاً من يوم الجمعة 15 يوليو الجاري وخلال عطلة نهاية الأسبوع.