الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
تحديد سهم «تعاونية الاتحاد» عند 3.9 درهم
تحديد سهم «تعاونية الاتحاد» عند 3.9 درهم
16 يوليو 2022 18:57

دبي (الاتحاد)
تم تحديد السعر المرجعي لسهم «تعاونية الاتحاد» عند 3.9 درهم بعد تجزئة السهم بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه)، وذلك تمهيداً لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي يوم 18 يوليو الجاري، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة تُقدم على هذه الخطوة الرائدة.وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد سعر الافتتاح بناءً على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج، علماً أنه لن يتم تطبيق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض سهم تعاونية الاتحاد في اليوم الأول للإدراج، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الثاني.
ويُمكن لأعضاء تعاونية الاتحاد التداول على أسهمها من خلال شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق دبي المالي بعد نقل أسهمهم الى حساب التداول لدى الوسيط، من خلال تطبيق سوق دبي المالي أو عن طريق الوسيط ذاته. ويسمح تطبيق سوق دبي المالي لأعضاء التعاونية نقل أسهمهم إلى حسابات التداول بدءاً من يوم الجمعة 15 يوليو الجاري وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

جمعية الاتحاد التعاونية
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©