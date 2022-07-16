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«فولكس فاجن» تتوقع ارتفاع أسعار سيارات محركات الاحتراق
«فولكس فاجن» تتوقع ارتفاع أسعار سيارات محركات الاحتراق
16 يوليو 2022 15:24

برلين (د ب أ)

توقع الرئيس الجديد لعلامة «فولكس فاجن»، توماس شيفر، أن ترتفع أسعار السيارات ذات محركات الاحتراق بشكل كبير نتيجة لمعيار الانبعاثات الأوروبي المخطط له «يورو7»، وأن تزيد أسعارها بما يتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف نظرا لنظام تنقية العوادم الأكثر تكلفة.
وترى شركة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة أن السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق لن تعد على المدى المتوسط بديلا فعالا من حيث التكلفة للسيارات الكهربائية.وقال شيفر في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية: «سيصعب تقبل هذه الزيادة الإضافية عند شراء سيارة صغيرة»، موضحا أن أسعار السيارات التي تبدأ من 10 آلاف يورو لن تكون موجودة في
المستقبل.
وذكر شيفر أن مجموعة «فولكس فاجن» تعتزم اعتبارا من عام 2025 طرح أربعة طرازات لسيارات كهربائية صغيرة في الأسواق، حيث سيكون هناك بجانب طراز «آي دي 2» طراز آخر من «فولكس فاجن» وطراز «سكودا» وطراز «كوبرا»، معلنا عزم الشركة طرح «آي دي 2» بأقل من 25 ألف يورو.

فولكس فاجن
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