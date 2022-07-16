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خفض أسعار وقود الطائرات في الهند
خفض أسعار وقود الطائرات في الهند
16 يوليو 2022 15:18

مومباي (د ب أ) 
خفضت شركات تسويق النفط في الهند أسعار وقود الطائرات بنحو 2%، في ثاني خفض لها خلال العام، فيما واصلت أسعار خام برنت التراجع لتصل نحو مئة دولار للبرميل وسط زيادة التشاؤم بشأن تباطؤ النمو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
قامت شركة إنديان أويل التي تديرها البلاد، بخفض أسعار وقود توربينات الطيران إلى 138147 روبية لكل كيلولتر (1730 دولاراً) في نيودلهي اعتبارا من 16 يوليو الجاري، بحسب البيانات المتاحة على موقعها الإلكتروني.
وتسببت المخاوف المتصاعدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في تراجع أسعار النفط العالمية، حيث انخفض خام برنت الآن بنحو 18% مقارنة بذروته في يونيو الماضي. ولا يزال أعلى بنسبة 30% العام الجاري، وسوف يواصل التأثير على أداء شركات الطيران، فيما تكافح للتعامل مع زيادة في حركة الركاب وسط ارتفاع التكاليف.

وقود الطائرات
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