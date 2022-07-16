الأسهم الآسيوية تتراجع واليابانية تخالف الاتجاه

أبوظبي (وام)

تراجع أداء غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات الأسبوع الماضي عدا اليابانية، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بما يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة.

وتفاوت أداء الأسواق الآسيوية مع ارتفاع الأسهم اليابانية مقابل هبوط نظيرتها الصينية، حيث صعد مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1% ليغلق عند 26788.47 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% بالغاً مستوى 1892.5 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 6.6% ليغلق عند 26788.47 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 3.8% ليقفل عند 3228.06 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنسبة 1.3% ليصل إلى 53760.78 نقطة.