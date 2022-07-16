الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
الأسهم الآسيوية تتراجع واليابانية تخالف الاتجاه
الأسهم الآسيوية تتراجع واليابانية تخالف الاتجاه
16 يوليو 2022 15:17

أبوظبي (وام)

تراجع أداء غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تداولات الأسبوع الماضي عدا اليابانية، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة، بما يعزز اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة. 

وتفاوت أداء الأسواق الآسيوية مع ارتفاع الأسهم اليابانية مقابل هبوط نظيرتها الصينية، حيث صعد مؤشر نيكاي القياسي الياباني في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1% ليغلق عند 26788.47 نقطة، بينما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% بالغاً مستوى 1892.5 نقطة. 

في المقابل، انخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 6.6% ليغلق عند 26788.47 نقطة، فيما هبط مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 3.8% ليقفل عند 3228.06 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة بومباي سينكس بنسبة 1.3% ليصل إلى 53760.78 نقطة. 

الأسهم اليابانية
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©