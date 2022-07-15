الاتحاد للطيران تفوز بجائزة «الشركة صديقة البيئة في 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

حازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، جائزة لقب «شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022» من جوائز إيرلاين ريتنجز لتصنيف شركات الطيران، اعترافاً باستراتيجية الشركة الرائدة في تطوير الاستدامة في قطاع الطيران لصالحها وصالح القطاع ككل.

واختارت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد في العام 2023.

ويتماشى إنجاز الاتحاد للطيران بالكامل مع التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بالعمل مع المجتمع الدولي لتسريع الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة وخلق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.

ونشرت شركة الطيران مؤخراً «تقرير الاستدامة» الذي اعتبره موقع إيرلاين رايتنجز معياراً للقطاع يعكس التطويرات المحتملة التي يمكن إحداثها في قطاع الطيران من خلال مجموعة من المبادرات.

بهذه المناسبة، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إن طموحنا بأن نكون الرواد في الاستدامة في قطاع الطيران أخذنا في رحلة مثيرة للحد من تأثير الطيران على البيئة، ليس فقط في الاتحاد للطيران، بل في القطاع ككل.

وتابع: «نحن مستمرون في دراسة وتجربة جميع الطرق الممكنة للحد من الانبعاثات الكربونية، ابتداء بالأبحاث في الوقود المستدام وتفادي مسارات التكاثف وصولا إلى تعويض الكربون ومشروع غابات الاتحاد لأشجار القرم. ويأتي تقرير الاستدامة الذي نشرناه أوائل هذا العام تتويجاً لجهودنا لعرض الأعمال التي قمنا بها والدروس التي استنتجناها، وأشجع الجميع على الاطلاع عليه».

انطلقت مبادرات الاستدامة في الاتحاد للطيران بالتركيز على خلق الكفاءات التشغيلية. وسرعان ما قامت شركة الطيران بتوحيد جهود قادة القطاع في واحدة من أكثر مبادرات استدامة الطيران شمولية تجمع بين شركات مختلفة. وضمّ البرنامج، الذي دخل عامه الثالث حالياً، شراكات مع بوينج وجنرال الكتريك وإيرباص ورولز رويس، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منظمات رائدة في التكنولوجيا الحديثة والباحثين الأكاديميين والشركات الصغيرة والناشئة.