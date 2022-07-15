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الأسهم المحلية تربح 15.3 مليار درهم في جلستين
الأسهم المحلية تربح 15.3 مليار درهم في جلستين
16 يوليو 2022 00:40

أبوظبي (وام)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي في ختام تداولات أمس، مدعومة باستمرار حالة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بالتزامن مع قرب انطلاق مارثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية. 
وناهزت مكاسب الأسهم المحلية خلال جلستي الخميس والجمعة نحو 15.3 مليار درهم، مع ارتفاع القيمة السوقية من 2.45 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 2.465 تريليون درهم بنهاية تداولات أمس. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 9186.98 نقطة مستمداً الدعم من صعود أسهم العقار والاتصالات. 
فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2% بالغاً مستوى 3160.22 نقطة على وقع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.23 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و133 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول على أكثر من 175 مليون سهم، عبر تنفيذ 10.4 ألف صفقة.

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