«ديوا»: نواصل الاستثمار في الكفاءات المواطنة

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ترشيح اثنين من موظفيها لبرنامج الدكتوراه في الهندسة في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وذلك تحت إشراف نخبة من الأساتذة الباحثين في كلية الهندسة في بيركلي في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

وحصل الموظفان على درجة الماجستير في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل ضمن الدفعة الأولى من برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل بالتعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة كاليفورنيا بيركلي. وسيقضي موظفا الهيئة المرشحان بين 4 و5 أعوام بدوام كامل في جامعة كاليفورنيا بيركلي لإجراء أبحاث في موضوعات هندسية، بما يعزز قدرات هيئة كهرباء ومياه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في التخصصات الهندسية.

وهنأ معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الموظَفَين المرشَحَين، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في الكفاءات المواطنة وتوفر لهم أفضل الفرص التعليمية، معرباً عن سعادته بالتقدم الذي تحقق في الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة كاليفورنيا بيركلي، لا سيما في برنامج الماجستير المشترك بين المؤسستين في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل، والذي تخرج منه 35 موظفاً في الدفعة الأولى، إضافة إلى 108 موظفين مسجلين حالياً في الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج.