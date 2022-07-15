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5.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
5.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
15 يوليو 2022 16:09

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1190 مبايعة بقيمة 3.02 مليار درهم، منها 186 مبايعة للأراضي بقيمة 594.72 مليون درهم و 1004 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.43 مليار درهم. 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الأولى تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثانية. 

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 105 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم. 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيرا مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة هور العنز. 

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم وثالثة في الوصل بتسجيلها 85 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم. 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.06 مليار درهم منها 34 رهن أراض بقيمة 257.12 مليون درهم و 310 رهن فلل وشقق بقيمة 1.8 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 564 مليون درهم وأخرى في منطقة السوق الكبير بقيمة 300 مليون درهم. 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 80 هبة بقيمة 479.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة السوق الكبير بقيمة 322 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 37 مليون درهم.

عقارات دبي
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