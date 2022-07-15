«الإمارات للتنمية» يوقع اتفاقية تسهيل ائتماني مع «فاليانت»

دبي (الاتحاد)

وقع مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، اتفاقية تسهيل ائتماني مع «فاليانت للرعاية الصحية».

وستمنح الاتفاقية التمويل ل«فاليانت» لصالح شؤون الاستثمار الرأسمالي والنفقات التشغيلية، مما يسمح لها بتنفيذ خططها التوسعية مع إمكانية الوصول إلى التمويل التشغيلي في الوقت ذاته.وحضر حفل التوقيع أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وفيصل جمعة بلهول، رئيس مجلس إدارة فاليانت، وأحمد بن جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لشركة فاليانت للرعاية الصحية، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من كلتا المؤسستين.

وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تعد الرعاية الصحية من أهم القطاعات في دولة الإمارات- سواء من حيث إمكاناتها في النمو أو دورها المركزي في رفاهية مجتمعنا. ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على الرعاية الصحية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.9 في المائة، ليصل إلى 107 مليارات درهم بحلول عام 2029 وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السريرية والتشخيصية عالية الجودة.

وأضاف:»تؤكد اتفاقيتنا مع فاليانت للرعاية الصحية التزامنا بتعزيز المنظومة الوطنية للرعاية الصحية من خلال توسيع نطاق توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة الإمارات. كما تدل على الأولوية التي نوليها للأثر التنموي لتمويلاتنا، بما يحقق مهمة مصرف الإمارات للتنمية على صعيد الاقتصاد الوطني، وتعكس هذه الاتفاقية على دور مصرف الإمارات للتنمية كشريك قوي وموثوق للشركات المحلية والدولية في القطاعات ذات الأولوية التي تتطلع إلى توسيع أو تأسيس أعمالها في دولة الإمارات«.

وقال أحمد بن جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لشركة»فاليانت للرعاية الصحية: «نشكر السيد أحمد النقبي على جهوده المتميزة ودعم مصرف الإمارات للتنمية للمشاريع الحيوية في قطاعات الرعاية الصحية والصناعية وذلك في خطوة جريئة ومطلوبة لدعم الاقتصاد غير النفطي. وبمساندة مصرف الإمارات للتنمية، سنمضي قدمًا في خطتنا الشاملة في مجال الأعمال الطبية. حيث سنقدم غرفًا إضافية ذات جودة عالية وبمميزات استثنائية للمرضى الداخلين، بالإضافة الى تجهيز وحدة قسطرة قلبية ومختبر الفيزيولوجيا الكهربية، بقيادة أطباء معتمدين من المملكة المتحدة وأمريكا وأوروبا، مما يضيف قيمة إلى قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بالكامل، متماشية مع رؤية دبي في أن تكون مركزًا للسياحة العلاجية».