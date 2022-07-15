«دبي للخدمات المالية» تفتح باب الالتحاق بـ«رخصة اختبار الابتكار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، عن قبول الطلبات من الشركات المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في برنامج رخصة اختبار الابتكار.

وبرنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم إطلاقه عام 2017، هو برنامج تنظيمي مرخص يُمكن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي. وفي السابق، كانت الطلبات تقبل على أساس التسجيل في دورة محددة لبرنامج رخصة اختبار الابتكار، ولكن ابتداءً من هذا الشهر، ستتمكن جميع الشركات من تقديم الطلبات بمجرد أن يكونوا جاهزين لاختبار منتجاتهم. ويجب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة.

وبهذه المناسبة، قال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: "الابتكار هو عنصر هام يمكن الشركات من تعزيز نموها واكتشاف الفرص الجديدة لمواكبة التغيرات المستمرة على المشهد الاستهلاكي. وبرنامج رخصة اختبار الابتكار يحتل موقع الصدارة ضمن جدول الابتكار للسلطة ويعمل بمثابة منصة لاختبار النماذج الجديدة ذات الإمكانيات لكي تصبح مشاريع ناجحة تسهم في دعم قطاع الخدمات المالية في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي.

وأضاف: تغيير عملية تقديم الطلبات لتصبح متاحة بشكل مستمر بدلاً عن طريق التسجيل ضمن الدورات الدورية هو شهادة على التزام وحرص السلطة على دعم الابتكار وتمهيد الطريق لمستقبل الأعمال المالية في مركز دبي المالي العالمي ".ويعكس برنامج رخصة اختبار الابتكار التزام السلطة المستمر بدعم التقنيات الجديدة والناشئة في مركز دبي المالي العالمي. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2017، تقدمت 130 شركة للالتحاق بالبرنامج وتم قبول 67 منها.