رجال أعمال مواطنون لـ«الاتحاد»: كلمة رئيس الدولة تضمنت رؤى اقتصادية ثاقبة

يوسف العربي (أبوظبي)

أكد رجال أعمال مواطنون أن الكلمة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ملأت نفوسهم بالفخر والاعتزاز، حيث أكدت أن شعب الإمارات سيبقى في صدارة الأولويات والاهتمامات.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن تأكيد صاحب السمو امتلاك الإمارات منظومة تنموية متكاملة ومستدامة أصبحت مصدر إلهام لشعوب المنطقة والعالم يعكس ما تشهده الدولة من تقدم على مختلف الأصعدة وعلى جميع المستويات.

وأضافوا أن الجانب الاقتصادي في كلمة سموه تضمن رؤى ثاقبة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة، أولها التركيز على التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً على مضاعفة التقدم في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

وأشاروا إلى أن الرؤى الاقتصادية لسموه تعكس طموحاً لا محدودا يتناسب مع دولة قوية ومتقدمة أحرزت العديد من النجاحات المشهودة، لتتصدر اليوم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.

رؤية ثاقبة

أكد رجل الأعمال سعيد عبدالجليل الفهيم، الرئيس الفخري في «مجموعة الفهيم» أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ملأت نفوس المواطنين بالفخر والاعتزاز، حيث أكدت أن شعب الإمارات سيبقى في صدارة الأولويات والاهتمامات.

وأشار إلى أن كلمة صاحب السمو إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أكدت على الثوابت الوطنية الراسخة من خلال المضي قدماً على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وذلك لقيادة الإمارات لمستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً.

وقال الفهيم إن الجانب الاقتصادي حظي برؤية ثاقبة تستند إلى ثلاث محاور رئيسة أولها التركيز على التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، فضلاً على مضاعفة التقدم في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

وأوضح الفهيم أن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط في ضوء قراءتها للتحولات المستقبلية ولتهيئة البيئة لتنمية مستدامة، في ظل أهداف الإمارات للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الرفاه.

ولفت الفهيم إلى أن دولة الإمارات تعد أكثر الدول دعماً للقطاع الخاص من خلال توفير البيئة المثالية للأعمال وتوافر البنية التحتية فائقة التطور على صعيد الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات وغيرها وقبل ذلك وجود منظومة تشريعات قوية محفزة على الابتكار والإبداع.

وأشار إلى أن القطاع الخاص سيحظى بالمزيد من الاهتمام ما يسهم في مضاعفة دوره في منظومة التنمية الاقتصادية.

ونوه بأن دعوة صاحب السمو رئيس الدولة إلى التركيز على إحراز المزيد من التقدم على صعيد التكنولوجيا والعلوم المتقدمة تفتح آفاقاً واسعة لتبوؤ الإمارات مكانة رائدة عالمية على هذا الصعيد.

شركات عالمية

ومن جانبه أكد رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة تميزت بالوضوح والشفافية وأكدت حرص سموه على التواصل مع شعبه.

وقال: إن الكلمة الشاملة التي تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لاقت ردود فعل محلية، وعالمية واسعة لما تضمنته من رسائل ومحاور مهمة للغاية مثل التأكيد على المواطن سيبقى محور عملية التنمية، فضلاً عن استمرار مساهمة المقيمين في عملية البناء والتطوير، والتأكيد على التاريخ والهوية والموروث الثقافي.

ولفت المزروعي إلى أن تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة امتلاك الإمارات منظومة تنموية متكاملة ومستدامة أصبحت مصدر إلهام لشعوب المنطقة والعالم يعكس ما تشهده الدولة من تقدم على مختلف الأصعدة وعلى جميع المستويات.

وأشار المزروعي إلى أن الجانب الاقتصادي في الكلمة المهمة يعكس طموحاً لا محدودا يتناسب مع دولة قوية ومتقدمة أحرزت العديد من النجاحات المشهودة لتتصدر المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الإمارات تمكنت من التحول إلى نموذج الاقتصاد المتنوع حتى باتت نموذجاً عالمياً على هذا الصعيد عبر المبادرات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم إطلاقها وتبنيها، لافتاً إلى أن المضي قدماً في هذا المسار الاستراتيجي يفتح آفاقاً غير محدودة للنمو الاقتصادي.

وأكد أن القطاع الخاص في دولة الإمارات شريك رئيس في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث استفاد القطاع الخاص من الرؤية الحكومية الثاقبة والمبادرات والإجراءات والتشريعات التي وفرت البيئة المثالية للنمو والازدهار.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك الآن شركات عالمية قادرة على تنفيذ أي مشروعات تسند إليها، وهو أمر لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة مسيرة من الدعم اللامحدود للقطاع الخاص.

بناء الإنسان

ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد راشد الرميثي رئيس «الفتان القابضة للاستثمار» أن الكلمة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رسمت نهجاً واضحاً وشفافاً عنوانه الإنسان الذي سيبقى في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة.

ولفت إلى أن الكلمة حددت ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني القائم على التنوع، والذي يشهد دوراً متنامياً للقطاع الخاص النشط، فضلاً على تسارع التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد البحث العلمي والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

وأشار الفتان مؤسس ورئيس «الفتان القابضة للاستثمار» إلى أن الإمارات تقدم أفضل بيئة حاضنة للقطاع الخاص في العالم، مشيراً إلى تجربة مجموعته التي تعد شاهداً على التجربة التنموية ودعم القطاع الخاص، حيث تم تأسيس الشركة خلال العام 1984 إلى أن أصبحت اليوم منتجاً لمختلف أنواع القوارب المدنية والعسكرية لتصبح مساهماً في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

مسلم القبيسي: وضعت الإنسان في المقدمة

أكد مسلم سعيد القبيسي أن الكلمة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» حملت الكثير من الرؤى والرسائل المهمة والتي وضعت الإنسان في المقدمة.

وأشار القبيسي إلى أن سموه رسم خريطة واضحة للاهتمام بشؤون المواطن ومصالحة واحتياجاته وتعزيز الدور المنوط به في مسيرة التنمية الشاملة، كما حددت المسارات لاعتلاء الدولة أسمى المراتب على جميع المستويات.

ولفت إلى الرؤى الاقتصادية المبشرة التي تضمنتها الكلمة حيث التركيز على التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى مضاعفة التقدم في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

ونوه بأن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والعلوم المتقدمة حيث تتصدر الدولة العشرات من المؤشرات التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما نجحت الإمارات في إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ في خطوة تعكس مدى التقدم العلمي للدولة ونجاحها في توظيف التقنيات الحديثة.

ونوه بأن الإمارات تبني الآن مستقبلاً مشرقاً استناداً على دعائم قوية من المكتسبات المتمثلة في النمو والتقدم والازدهار.

عبد الله المزروعي: حملت البشائر الاقتصادية

قال عبد الله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الكلمة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» جاءت محملة بالبشائر والمحبة لشعب دولة الإمارات، حيث أكد صاحب السمو رئيس الدولة مراراً على أن المواطن وراحته واحتياجاته ستبقى في صدارة الأولويات.

وأضاف المزروعي أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة رسمت منهجاً اقتصادياً برؤية ثاقبة لبناء مستقبل مشرق ومزدهر لشعب أثبت قدرته على تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات وصولاً إلى المريخ.

ونوه بأن تركيز صاحب السمو رئيس الدولة على دور القطاع الخاص وتعظيم مساهمته في التنمية الاقتصادية يحمل معه رسالة مهمة لرجال الأعمال في الإمارات وخارجها، للاستفادة من بيئة الأعمال المثالية التي توفرها الدولة والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لتحقيق المزيد من التطور والازدهار.

وقال إن اقتصاد دولة الإمارات بات أكثر الاقتصاديات تطوراً وتنوعاً في المنطقة وذلك نتاج جهود ومبادرات وإجراءات استقرأت المتغيرات العالمية والمستقبلية واستهدفت الاحتفاظ بالريادة والتفوق.

وأكد المزروعي أن شعب الإمارات محظوظ بقيادته التي لا تعرف حدوداً للطموح والإنجاز، حيث استطاعت الإمارات خلال فترة وجيزة تصدر العديد من المؤشرات الاقتصادية على مستوى التنافسية، وجذب الاستثمارات كما حققت الدولة إنجازات علمية مشهودة وصولاً إلى إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.

أحمد النقبي: قفزة نحو الاقتصاد المتنوع

قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تعد انطلاقة نحو مرحلة جديدة، تتبين معها معالم المسار المستقبلي للدولة وصورة مجتمعها خلال العقود المقبلة، وتشكل قفزة نوعية عنوانها الاقتصاد المتنوع والمرن الذي يستجيب لمتطلبات المستقبل، وأساسها تكامل الكفاءات الوطنية الرائدة والمواهب الأجنبية الفذة، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف النقبي أن مصرف الإمارات للتنمية، وانطلاقاً من دوره الذي صاغته استراتيجيته الجديدة وفق توجيهات القيادة الرشيدة ودوره المحوري في تمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي لدولة الإمارات، يواكب تطلعات القيادة لمستقبل الدولة عبر تعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني.

خليفة المحيربي: رعاية القطاع الخاص

قال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة الخليج العربي للاستثمار «إن القيادة الرشيدة للدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والتطوير، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من الشركات الإماراتية التي نجحت في النمو التوسع إقليميا وعالميا، وتعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة وذلك بفضل دعم ومساندة قيادتنا الرشيدة، حيث إن الدولة توفر الدعم والرعاية وتقدمنا كشركات وطنية كبيرة لها القدرة على العمل والاستثمار واثبات النجاح في القطاعات التي تتواجد بها، كما تحمي الدولة استثماراتنا وترعى مصالح الشركات الإماراتية بما يحقق لها النمو والنجاح».

وأضاف المحيربي: «ونحن من بين شركات القطاع الخاص الإماراتية التي استفادت من دعم ورعاية القيادة الرشيدة مما شجعنا على النمو والتوسع في مسيرتنا وخططنا، حيث نجحنا في التوسع ضمن خططنا الاستراتيجية في عدد من المشاريع إقليميا وعالميا، خاصة وأن الدولة توفر كل الإمكانيات والقدرات لضمان نجاح أعمال الشركات الوطنية وخطط توسعها الاستثماري».