غنام المزروعي لـ«الاتحاد»: نقلة نوعية في التزام القطاع الخاص بتوظيف الكوادر المواطنة

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وجود نقلة نوعية في تجاوب شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف المواطنين، موضحا أن عدد المواطنين المنضمين للقطاع الخاص منذ انطلاق برنامج «نافس» في تزايد، ما يعزز تحقيق المستهدف بتوظيف 15 ألف مواطن بالقطاع الخاص سنويا.

وقال المزروعي لـ «الاتحاد» إن «نافس» يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد ركيزة ومحرك أساس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارات.

وأرجع المزروعي التطور الكبير في تحقيق مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص، إلى الإجراءات العديدة التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم التوطين، وفي مقدمتها القرار الذي صدر مؤخرا بتطبيق مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة %2 سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك اعتبارا من العام الحالي، فضلا عن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بخصوص تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة.

تخفيف الأعباء

وأوضح المزروعي أن برنامج «نافس» كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، بما يوفره من برامج ومبادرات تتضمن العديد من المزايا المالية، يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بتوظيف الكوادر الإماراتية بالإضافة إلى تدريب وتطوير وتأهيل الكفاءات المواطنة.

وذكر أن منصة نافس تعتبر بمثابة جسر تواصل بين القطاع الخاص والباحثين عن عمل.

وأوضح أن البرنامج أطلق نحو 11 مبادرة حتى الآن ضمن حزمتين، حيث تضمنت الحزمة الأولى برامج للدعم المالي، فيما تضمنت الحزمة الثانية برامج تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية.

وأضاف أن الحزمة الأولى شملت برامج عدة للدعم المالي، منها برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وهو دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و«برنامج مزايا» وهو علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في بعض التخصصات المستهدفة، إضافة إلى «برنامج اشتراك»، حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد عن المواطن والشركة التي يعمل فيها.

كما تضمنت برنامج «علاوات الأبناء للعاملين في القطاع الخاص» ويتمّ من خلاله تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص، إلى جانب «برنامج الدعم المؤقت» وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص، وكذلك «برنامج فرص العمل»، حيث يتمّ توفير منصّة لنشرالوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص.

كوادر التمريض

وذكر المزروعي أن الحزمة الثانية من المبادرات تضمنت 4 برامج تدريبية، تشمل «برنامج كفاءات» الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية عالمية، و«برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض» الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، الذي يهدف إلى تأهيل وتمكين 10 آلاف مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى وجود شراكة استراتيجية مع كلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة الفجيرة في إطار هذا البرنامج.

وأوضح أن الحزمة الثانية تضم كذلك «برنامج خبرة» وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوّعة، و«برنامج الإرشاد المهني» الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة، إضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل.

وأشار إلى وجود شراكة استراتيجية مع كليات التقنية، بالإضافة إلى أكاديمية سوق أبوظبي المالي العالمي، حيث تم البدء في برامج التدريب لاستقطاب الكفاءات المواطنة التي تحتاجها شركات القطاع الخاص.

كوادر مواطنة

وأكد المزروعي أهمية اعتماد مجلس الوزراء مؤخرا عدداً من القرارات والحوافز الداعمة لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، والتي تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر.

كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.

وتوقع المزروعي التزام شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدف سنوي لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة 10% المستهدفة، بنهاية عام 2026.

قاعدة بيانات للباحثين عن عمل

قال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن برنامج «نافس» يتميز بوجود قاعدة بيانات للباحثين عن العمل، سواء من حيث المؤهل العلمي أو أعداد المواطنين، لافتاً إلى توفر فرص وظيفية متميزة بعدة قطاعات، موضحاً أن الفرص متوفرة للمواطنين الراغبين في تحقيق طموحاتهم بكافة المجالات.

وأوضح المزروعي أنه الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية مؤخراً ستسهم في تخفيف العبء المالي بالقطاع الخاص، مع تعزيز جاهزية الكوادر الإماراتية في خلال عام، مشيرا إلى أن بعض الكوادر تكون مؤهلة للعمل بشكل مباشر دون حاجة للتدريب، حيث يتم توقيع عقد العمل منذ اليوم الأول لالتحاق المواطن بالشركة.

وأضاف: سيعمل برنامج «نافس»على تعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، عبر استراتيجية طويلة المدى لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها قطاع الصناعة.