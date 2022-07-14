ربط التقارير الائتمانية بالهوية الرقمية

دبي (الاتحاد)

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامها بدعم الأفراد والشركات في اتخاذ قرارات صحيحة من خلال تقديم منتجات مبتكرة. وتم ربط تطبيق التقرير الائتماني للشركة بنظام الهوية الرقمية UAE Pass مما سيساعد الأفراد في التسجيل للدخول على التطبيق باستخدام الهوية الرقمية والوصول إلى التقرير الائتماني بصورة سلسة وموثقة.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إنه من الضروري أن يحافظ الفرد على تاريخ ائتماني جيد وذلك عبر مراجعة تقريره الائتماني بشكل مستمر نظراً لزيادة استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية في شتى القطاعات لاتخاذ قرارات الإقراض أو منح تسهيلات للدفع المؤجل.