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14.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
14.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
14 يوليو 2022 18:47

أبوظبي (وام)

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 14.8 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم مع صعود سوق أبوظبي بأكبر وتيرة منذ مطلع يوليو الجاري. 

وقفزت القيمة السوقية للأسواق المحلية من 2.45 تريليون درهم أمس وصولا إلى 2.464 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم موزعة بواقع 1.93 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و530.96 مليار درهم لسوق دبي المالي. 

وجاءت مكاسب الأسهم بعد صعود مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.94% ليغلق عند 9176.53 نقطة مستمداً الدعم من صعود أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات، فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.31% بالغاً مستوى 3153.87 نقطة على وقع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار. 

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.34 مليار درهم موزعة بواقع 1.139 مليار درهم في سوق أبوظبي، و203.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، وذلك بعد التداول علي أكثر من 230 مليون سهم، عبر تنفيذ 12.7 ألف صفقة. 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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