«أغذية» تستحوذ على «عوف» المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أغذية، عن موافقة مجلس إدارتها على المضي قدماً في صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 60% في مجموعة «عوف»، المصرية.وتعكس صفقة الاستحواذ التزام مجموعة «أغذية» بتعزيز أعمالها وتنويع منتجات قسم الأعمال الاستهلاكية. وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لاستحواذ «أغذية» في العام الماضي على مجموعة «بي إم بي»، الشركة الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة المبتكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى شركة الفوعة للتمور، مما سيعزّز حضور أغذية في السوق على صعيدي فئات المنتجات وقنوات التوزيع.

وبهذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «ينصبّ تركيزنا على توسيع حضور«أغذية»وتعزيز مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وذلك كجزء من استراتيجيتنا لتعزيز النمو وتحسين كفاءة عملياتنا. وتمثل صفقة الاستحواذ على مجموعة 'عوف' فرصةً مهمة لتحقيق ذلك، إذ إنها تساهم في ترسيخ حضورنا في واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً في المنطقة. ونحن واثقون بأن مجموعة «عوف» ستدعم رحلة نمو «أغذية» الآن وفي المستقبل، لا سيما بعد الأداء القياسي الذي حققته أغذية في الربع الأول من عام 2022».

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يعدّ الاستحواذ على مجموعة «عوف» خطوة استراتيجية مهمة بالنسبة لمجموعة أغذية، لما له من أهمية في تعزيز نمو فئتي الوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لدى المجموعة، فيما نواصل العمل على بناء نموذج أعمال أكثر تركيزاً على المستهلك. وعدا عن فوائد هذه الصفقة في توفير مصادر إيرادات وخطوط إنتاج جديدة بسرعة، فإننا متحمسون أيضاً لتوسيع وجودنا في مصر واستكمال عمليات الاستحواذ التي قمنا بها العام الماضي بهدف تعزيز عملياتنا وتوسيع قاعدة إيراداتنا».

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «عوف»: «شهدت مجموعة «عوف» نمواً كبيراً ومستداماً في مصر منذ تأسيسها في عام 2010، وقامت بالاستثمار بشكل متواصل في البنية التحتية المؤسسية ورأس المال البشري بما ساهم في بناء علامة تجارية مميزة والحفاظ على صدارتها في سوق الوجبات الخفيفة الصحية في مصر. وبعد أن عقدنا شراكة مع أحد المؤسسات الاستثمارية في عام 2019 بهدف تسريع نمو الشركة وتحقيق رؤيتنا، نؤكد اليوم بأننا جاهزون للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرتنا. ونود بهذه المناسبة أن نشكر موظفينا وعملاءنا وموردينا على دعمهم المستمر، ونتطلّع إلى الآفاق الواعدة لشراكتنا مع 'أغذية' لتعزيز حضورنا وتحقيق إمكاناتنا وتوسيع انتشارنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».