«أبوظبي التجاري» ينضم إلى منصّة «بُنى»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن انضمامه إلى منصّة «بُنى» التابعة لصندوق النقد العربي، في إطار سعيه لتعزيز تجربة العملاء من خلال تقديم منظومة دفع إقليمية متطوّرة، بما يتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها البنك.وقال البنك:«يؤكد بنك أبوظبي التجاري التزامه باستراتيجيته للتحوّل الرقمي من خلال الانضمام إلى منصّة المدفوعات الرائدة 'بُنى'، التي توفر حلول مقاصة وتسوية بعملات متعددة في الوطن العربي. ويعرب البنك عن شكره لصندوق النقد العربي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم في هذا المجال. كما يتطلع بنك أبوظبي التجاري إلى التعاون الوثيق مع شريكه الجديد لتعزيز إمكاناته، بينما يمضي قدماً نحو طرح خدمات ومنتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء مستقبلاً».

ومن جانبه، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لـ «بُنى»: «نحن سعداء بمشاركة بنك أبوظبي التجاري وانضمامه إلى شبكة 'بُنى'، وأوّد في هذا الصدد توجيه الشكر إلى بنك أبوظبي التجاري تقديراً لالتزامه نحو فتح آفاق جديدة من الفرص لتحقيق التكامل الاقتصادي على نطاق أوسع في المنطقة العربية، بالتعاون مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. وإننا نتطلع إلى مواصلة التعاون مع بنك أبوظبي التجاري وإيجاد حلول دفع مبتكرة لعملائه من الأفراد والمؤسسات. كما نتوجّه بجزيل الشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على ما يقدمه من دعم ورعاية مستمرين لمنصّة بُنى».