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ورش لدعم حملة «اصنع في الإمارات»
ورش لدعم حملة «اصنع في الإمارات»
14 يوليو 2022 16:56

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن مشاركة مهندسي الشركة في تقديم ورش تعليمية وتوعوية حول دور قطاع الألمنيوم في دعم الاقتصاد الإماراتي وتسخير الطاقات والخبرات الشابة تحت إطار حملة "اصنع في الإمارات".
واستقطبت الورش أكثر من 500 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة .وعُقدت الجلسات المخصصة لطلاب الصفوف من الحادي عشر إلى الثاني عشر كجزء من برنامج "سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم".
وأكدت الدكتورة رابعة السميطي، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تعمل وبشكل مستمر على مد جسور الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية بما يسهم في رفع جاهزية الطلبة لمتطلبات المستقبل وأسواق العمل عبر أسس منهجية تقوم على الربط بين الجانب النظري والعملي لمختلف العلوم.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يُتوقع أن يسهم "مشروع 300 مليار" وحملة "اصنع في الإمارات" في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات كركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".

الإمارات العالمية للألمنيوم
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