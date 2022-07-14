«أبوظبي للتنمية» و«أبوظبي للصادرات» يمولان مشروع في البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه.

تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من «أبوظبي للصادرات» 187.32 مليون درهم، وبإجمالي 337.9 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون، بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقع الاتفاقيتين خلال مراسم جرت بمملكة البحرين محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، ومعالي ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، بحضور عادل عبدالله الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من مسؤولي البلدين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تجسد اتفاقيتا القرض اللتان تم توقيعهما مع هيئة الكهرباء والماء، عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد حرص حكومة البلدين على استدامة وتنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للجانبين».

من جانبه، أشاد معالي ياسر بن إبراهيم حميدان، بالدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين، والدور الريادي والفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية. وأشار معاليه إلى قوة الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل نموذجاً فريداً للعلاقات الثنائية المتميزة بفضل توجيهات قيادة بلدينا وحرصهما على ديمومة التعاون والمضي به قدماً نحو آفاق مستقبلية جديدة تدعم المصالح المشتركة للبلدين في مختلف المجالات.

وقال خليل فاضل المنصوري، إن الاتفاقية التي وقعها «أبوظبي للصادرات» مع الجانب البحريني تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك، وستعمل على توفير الفرص الواعدة التي تمكن الشركات الإماراتية من التواجد والتنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.