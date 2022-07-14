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تشكيل المجلس التشاوريّ لرؤساء المصارف التنفيذيين
تشكيل المجلس التشاوريّ لرؤساء المصارف التنفيذيين
14 يوليو 2022 16:52

أبوظبي (الاتحاد)
بحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الثاني لعام 2022، أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأعلن معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، عن تشكيل مجلسِ ثانِ أطلق عليه المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين، الذي يضم أشخاصاً لم يكونوا سابقاً أعضاء في المجلس الاستشاري، وذلك من أجل الوصول إلى مشاركة وآراء أوسع من قبل الرؤساء التنفيذيين الأعضاء. 

ونتيجة لذلك، فقد انتقل عدد من أعضاء المجلس الاستشاري إلى المجلس التشاوريّ الذي تم إنشاءه حديثاً بهدف مساعدة رئيس المجلس التشاوريّ في المضي قُدماً لتحقيق الأهداف المُبتغاة، حيث يجلب هؤلاء معهم خبرات طويلة اكتسبوها خلال فترة الـ 10 سنوات التي قضوها في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى ضم عدد محدود من الرؤساء التنفيذين إلى المجلس الاستشاري للتأكد من أن المجلسين يحافظان على مستوى كافٍ من التنوع والتمثيل.وسوف يرأس المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، بينما ستستمر رئاسة المجلس الاستشاري من قبل معالي عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.
وناقش المجلس خلال الاجتماع العديد من القضايا والمستجدات المهمة، وعلى رأسها التعاون المستمر مع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اجتماعات اللجان والفرق المختصة الخاصة بتطوير القطاع المصرفي واعتماد أفضل الممارسات، ومواصلة تطبيق أفضل الأنظمة والسياسات.

اتحاد المصارف
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