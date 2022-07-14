الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار



لندن (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب واحداً بالمئة اليوم الخميس، بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، مع تراجع التوقعات للذهب بالفعل بسبب المخاوف من أن يلجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة هذا الشهر للتصدي للتضخم المتصاعد.وتراجع الذهب في العقود الفورية بنسبة واحد في المئة إلى 1718.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0757 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحداً بالمئة أيضاً إلى 1717.70 دولار.

وسجل الدولار مستوى قياسياً مرتفعاً جديداً في 20 عاماً، مما أضر بالطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بين المشترين الذين يملكون عملات أخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما نال من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً ثابتاً.

وأظهرت بيانات الليلة الماضية أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة قفز بنسبة 9.1 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أكبر ارتفاع في أكثر من أربعة عقود.

وأدى ارتفاع الدولار إلى دفع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو عام أمس الأربعاء بعد تقرير التضخم، لكن تراجع العملة الأمريكية ساعد المعدن النفيس على تحقيق انتعاش حاد وإنهاء الجلسة على ارتفاع.

وتشير التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكثف تحركاته للحد من الضغوط التضخمية برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم للسياسة في 26-27 يوليو تموز.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبيته نظراً لأنه لا يدر عائداً ثابتاً.

وانخفضت العقود الفورية للفضة بنسبة 1.1 بالمئة إلى 18.98 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 841.96 دولار والبلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1949.43 دولار.