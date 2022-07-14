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«الاتحاد للمعلومات» تتيح استخدام الهوية الرقمية للحصول على التقارير الائتمانية
«الاتحاد للمعلومات» تتيح استخدام الهوية الرقمية للحصول على التقارير الائتمانية
14 يوليو 2022 12:24

أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التزامها بدعم الأفراد والشركات في اتخاذ قرارات صحيحة من خلال تقديم منتجات مبتكرة.

فقد تم ربط تطبيق التقرير الائتماني للشركة بنظام الهوية الرقمية UAE Pass مما سيساعد الأفراد في التسجيل للدخول على التطبيق باستخدام الهوية الرقمية والوصول إلى التقرير الائتماني بصورة سلسة وموثقة.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إنه من الضروري أن يحافظ الفرد على تاريخ ائتماني جيد وذلك عبر مراجعة تقريره الائتماني بشكل مستمر نظراً لزيادة استخدام التقارير والتقييمات الائتمانية في شتى القطاعات لاتخاذ قرارات الإقراض أو منح تسهيلات للدفع المؤجل.. لافتا إلى أنه قد تم تبسيط عملية التسجيل والدخول والحصول على التقارير الائتمانية عبر تطبيق الشركة الذكي بإستخدام الهوية الرقمية UAE Pass مما سيمكن الملايين من الأفراد من الاستفادة من هذا الميزة.

وستسمح الهوية الرقمية للأفراد التسجيل والمصادقة الفورية عن أنفسهم من التطبيق الذكي للهاتف المحمول، والذي سيختصر الخطوات اللازمة للتعرف على هوية الشخص ويمكنهم من الحصول على تقاريرهم الائتمانية بسهولة ويسر.

وتُعد الهوية الرقمية الأداة الوحيدة لجميع المواطنين والمقيمين، وتسمح للمستخدمين بالوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية عبر مختلف القطاعات، وتوثيق الدخول على تطبيقات متعددة بشكل فوري.

المصدر: وام
الاتحاد للمعلومات الائتمانية
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
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