عبدالله بن طوق: كلمة رئيس الدولة انطلاقة كبرى للخمسين المقبلة

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دشنت خريطة طريق مضيئة لمستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات، وعززت من الثقل السياسي والاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معاليه، في تصريحات له: إن كلمة سموه تضمنت رسائل استراتيجية مهمة، أكدت نهج دولة الإمارات الثابت في تبني نموذج تنموي وإنساني يضع احتياجات مواطني الدولة أولاً، ويوفر لجميع المقيمين عيشاً كريماً على أرضها الطيبة.

وأضاف: «لمسنا في الكلمة روح الشيخ زايد الخير ونهج الشيخ خليفة، رحمهما الله، واليوم نتعرف على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمستقبل.. فقد قدم سموه في كلمته الرؤية والهدف والمسار، مدشناً انطلاقة كبرى للخمسين عاماً المقبلة»، منوهاً بتأكيد «سموه الاهتمام بالجانب الاقتصادي، باعتباره أحد أهم محاور العمل الحكومي على جميع المستويات الاتحادية والمحلية، خلال المرحلة المقبلة».