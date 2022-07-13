الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
عبدالله بن طوق: كلمة رئيس الدولة انطلاقة كبرى للخمسين المقبلة
عبدالله بن طوق
14 يوليو 2022 02:54

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، دشنت خريطة طريق مضيئة لمستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات، وعززت من الثقل السياسي والاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي. 
وقال معاليه، في تصريحات له: إن كلمة سموه تضمنت رسائل استراتيجية مهمة، أكدت نهج دولة الإمارات الثابت في تبني نموذج تنموي وإنساني يضع احتياجات مواطني الدولة أولاً، ويوفر لجميع المقيمين عيشاً كريماً على أرضها الطيبة. 
وأضاف: «لمسنا في الكلمة روح الشيخ زايد الخير ونهج الشيخ خليفة، رحمهما الله، واليوم نتعرف على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمستقبل.. فقد قدم سموه في كلمته الرؤية والهدف والمسار، مدشناً انطلاقة كبرى للخمسين عاماً المقبلة»، منوهاً بتأكيد «سموه الاهتمام بالجانب الاقتصادي، باعتباره أحد أهم محاور العمل الحكومي على جميع المستويات الاتحادية والمحلية، خلال المرحلة المقبلة». 

عبدالله بن طوق
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
دنيا
القضاء يرفض طلب أمبير هيرد إعادة المحاكمة في قضية التشهير
اليوم 11:06
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
عربي ودولي
ألمانيا: فواتير التدفئة سوف ترتفع ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل
اليوم 11:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©