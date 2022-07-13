محمد الشرفاء: كلمة رئيس الدولة نهج وطني لمستقبل يعتمد على المواطن والمقيم

قال معالي محمد علي محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» تعتبر بمثابة نهج وطني، يسلط الضوء على حكمة قيادتنا الرشيدة في مسيرتها خلال مراحل التأسيس والتمكين، وصولاً إلى ترسيخ دعائمه التي ترتكز على الإنسان مواطناً ومقيماً، ومساهماتهم حاضراً ومستقبلاً في تحقيق مسيرة الريادة نحو العالمية.

وأضاف الشرفاء: «يمكن الاستدلال من خطاب صاحب السمو رئيس الدولة على الرسائل المباشرة التي وجهها لشعب الإمارات والمقيمين فيها بأن دولة الإمارات هي مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم، وستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وهو ما يعزز من دورنا المنوط بمكتب أبوظبي للمقيمين الذي تأسس للاضطلاع بهذا الدور المحوري وتحقيق هذه الرؤية الاستشرافية على مستوى إمارة أبوظبي».

وأوضح الشرفاء: «أن تثمين سموه للدور الذي يقوم به المقيمون على أرض الدولة، يعكس حجم وأهمية المبادرات الوطنية التي تضع نصب أعينها تحقيق رؤية حكومة أبوظبي ودولة الإمارات لتعزيز مجتمع غني بتنوّع ثقافاته، وتسليط الضوء على جاذبية الإمارة كونها وجهة عالمية مميزة لاستقطاب المواهب والكفاءات ما ينعكس بالتالي على التنوّع الاقتصادي والتنمية، جنباً إلى جنب مع دورها الرائدة عالمياً في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري، ومد يد العون إلى المجتمعات في جميع أنحاء العالم من دون النظر إلى دين أو عرق أو لون.