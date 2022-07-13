عبد العزيز الغرير: كلمة رئيس الدولة أرست نهجاً اقتصادياً عنوانه الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعت الخطوط العريضة لمنظومة الاقتصاد الوطني، وأرست الأسس والركائز القوية لنهج اقتصادي طموح وواعد عنوانه الاستدامة، ومقوماته تنويع الموارد والبناء على الشراكات والرؤية المستقبلية الطموحة.

وأضاف معاليه: تواصل قيادتنا الرشيدة العمل على تسخير كافة مقومات النجاح والتميز لتحقيق الرفاهية والرخاء لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. ويشكل تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستثمار في قطاعات جديدة، وتوظيف العلم والتكنولوجيا سمات مهمة تميز الاقتصاد الإماراتي وتدفعه نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار والنجاح والتميز.

واختتم معاليه بالقول: نود بهذه المناسبة التأكيد على حرص غرف دبي والتزامها بتأدية دورها على أكمل وجه، وعلى مواصلة دورها رافداً وداعماً للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز علاقات الشراكة البناءة مع القطاع الخاص المحلي، والتوسع في بناء شبكة علاقات عالمية تكرس من خلالها الدور الريادي لدولة الإمارات على خريطة الاقتصاد والتجارة العالمية.